Яна Тимощук назвала самые опасные города Украины.

Астролог Яна Тимощук назвала несколько городов, где сохраняется очень опасная ситуация. Больше всего сложностей будет в Павлограде и Днепре. По словам эксперта, жители этого города могут по несколько дней подряд находиться без света, воды и отопления.

Не менее сложная ситуация сохраняется в Одессе. Оккупанты могут наносить удары и разрушать инфраструктуру. Жителей Сумской области могут эвакуировать, а вот на Запорожском направлении могут быть потери и смерти.

Также гарячими точками являются Славянск, Херсон, Мелитополь, Бердянск, Покровск, Харьков, Бахмут и Константиновка.

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"Готовится с трех сторон провокация до Нового года. Прямо сейчас ими (оккупантами, - УНИАН) это планируется", - сказала астролог на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее астролог назвал точную дату, когда Украину будет "штормить". По ее словам, ужас начнется с 20 января 2023 года.

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