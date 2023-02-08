Шептицкий призвал украинцев быть осторожными.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий назвал самые опасные регионы и города, которые Россия может атаковать до конца текущей недели - 12 февраля. По его прогнозу, особенно повышенная угроза будет в середине недели.

"Призываю быть внимательными и осторожными, насколько это возможно. Враг абсолютно не планирует сдаваться. Только силовым методом можно их победить, по принципу - кто сильнее, не иначе", - отметил он, делая расклад карт Таро.

Среди особенно опасных регионов Шептицкий назвал: Днепр (и область), Николаев (и область), Херсон (и область), Запорожье (и область), Киев (и область). Также под угрозой ударов могут быть Одесса, Черкассы, Полтава, Житомир Винница. В западных областях должно быть более спокойно, хотя угрозы все равно остаются, предупредил экстрасенс.

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Без особых перемен ситуация будет оставаться в Луганской, Донецкой и Харьковской областях, прогнозирует таролог.

В Крыму тем временем продолжается активный курс к освобождению, на текущей неделе возможны атаки ВСУ российских вражеских баз, отметил Шептицкий.

Ранее ведический астролог Дмитрий Вартанян назвал сроки, когда закончится полномасштабное вторжение, начатое Россией в феврале прошлого года. Он заявил, что Украине удастся вернуть все свои территории.

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