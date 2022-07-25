Эксперты по эзотерике говорят, что новолуние, которое наступит 28 июля, откроет множество шансов для украинцев. В отличие от дня, когда мы наблюдали полнолуние 2022 в июле, в эту дату как раз можно планировать свои дела и начинать любые проекты. УНИАН расскажет, что особенного привнесет в нашу жизнь земной спутник в этом месяце.
Ранее мы составляли подробный лунный календарь на июль 2022.
Новолуние в июле 2022 - во сколько наступит, что значит
Новая луна взойдет на небе 28 июля в 20:55 по Киеву и будет окрашена в желтый оттенок. Это одна из причин, почему астрологи прозвали новолуние июля "желтым". Однако, есть еще одно обстоятельство - обновленный спутник подарит несколько "золотых" шансов населению Земли.
Эзотерики считают, что 28 июля у вас будет много энергии для того, чтобы осуществить планы, которые вы давно откладывали, а также построить новые. Кроме того, у многих людей откроются ранее неизведанные таланты и возможности, которые обязательно нужно развивать. Еще одно преимущество новолуния в июле - у вас появятся силы, чтобы предпринять решительные действия и начать жизнь "с чистого листа", попрощавшись с грузом прошлых лет.
Что можно делать в новолуние 2022
Уникальное новолуние в июле 2022 может помочь украинцам изменить свою жизнь к лучшему. Для того, чтобы это произошло, 28 июля можно и нужно:
- строить планы на будущее;
- прощаться с негативными людьми и событиями;
- медитировать, заниматься творчеством;
- работать в саду и на огороде;
- проводить время с близкими;
- начинать новые дела и проекты;
- знакомиться с людьми.
Также удачным будет не только внутреннее, но и внешнее преображение - благоприятный исход гарантирован после похода к косметологу, парикмахеру или мастеру маникюра. Дополнительно вы можете записаться в тренажерный зал - занятия, начатые в период новой луны, дадут ощутимый результат.
Помните о том, что в день новолуния энергетика небесного светила не особенно сильна, поэтому начинайте реализовывать желаемое на второй и третий день от восхода новой луны.
Что нельзя делать в новолуние 2022
Кроме советов и рекомендаций, астрологи составили перечень дел, от которых лучше отказаться, чтобы не навлечь на себя неприятности. Таким образом, в новолуние 2022 запрещено:
- менять имидж кардинально - допустимы лишь несущественные перемены и базовый уход;
- ездить в командировки и путешествия;
- назначать важные деловые встречи;
- ссориться и сплетничать;
- совершать дорогостоящие покупки;
- переезжать в новое жилье;
- переедать и употреблять алкоголь.
Ограничьте себя от тяжелых физических нагрузок. Если хотите позаниматься спортом, выбирайте кардио или фитнес, но не перенапрягайтесь слишком сильно. Также не рекомендуется устраивать застолья и отмечать праздники - даже если выпадает серьезная дата, лучше перенести на другой день.