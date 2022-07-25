Когда будет новолуние в июле 2022 года и почему астрологи прозвали его золотым - узнайте в материале УНИАН.

Эксперты по эзотерике говорят, что новолуние, которое наступит 28 июля, откроет множество шансов для украинцев. В отличие от дня, когда мы наблюдали полнолуние 2022 в июле, в эту дату как раз можно планировать свои дела и начинать любые проекты. УНИАН расскажет, что особенного привнесет в нашу жизнь земной спутник в этом месяце.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на июль 2022.

Новолуние в июле 2022 - во сколько наступит, что значит

Новая луна взойдет на небе 28 июля в 20:55 по Киеву и будет окрашена в желтый оттенок. Это одна из причин, почему астрологи прозвали новолуние июля "желтым". Однако, есть еще одно обстоятельство - обновленный спутник подарит несколько "золотых" шансов населению Земли.

Эзотерики считают, что 28 июля у вас будет много энергии для того, чтобы осуществить планы, которые вы давно откладывали, а также построить новые. Кроме того, у многих людей откроются ранее неизведанные таланты и возможности, которые обязательно нужно развивать. Еще одно преимущество новолуния в июле - у вас появятся силы, чтобы предпринять решительные действия и начать жизнь "с чистого листа", попрощавшись с грузом прошлых лет.

Что можно делать в новолуние 2022

Уникальное новолуние в июле 2022 может помочь украинцам изменить свою жизнь к лучшему. Для того, чтобы это произошло, 28 июля можно и нужно:

строить планы на будущее;

прощаться с негативными людьми и событиями;

медитировать, заниматься творчеством;

работать в саду и на огороде;

проводить время с близкими;

начинать новые дела и проекты;

знакомиться с людьми.

Также удачным будет не только внутреннее, но и внешнее преображение - благоприятный исход гарантирован после похода к косметологу, парикмахеру или мастеру маникюра. Дополнительно вы можете записаться в тренажерный зал - занятия, начатые в период новой луны, дадут ощутимый результат.

Помните о том, что в день новолуния энергетика небесного светила не особенно сильна, поэтому начинайте реализовывать желаемое на второй и третий день от восхода новой луны.

Что нельзя делать в новолуние 2022

Кроме советов и рекомендаций, астрологи составили перечень дел, от которых лучше отказаться, чтобы не навлечь на себя неприятности. Таким образом, в новолуние 2022 запрещено:

менять имидж кардинально - допустимы лишь несущественные перемены и базовый уход;

ездить в командировки и путешествия;

назначать важные деловые встречи;

ссориться и сплетничать;

совершать дорогостоящие покупки;

переезжать в новое жилье;

переедать и употреблять алкоголь.

Ограничьте себя от тяжелых физических нагрузок. Если хотите позаниматься спортом, выбирайте кардио или фитнес, но не перенапрягайтесь слишком сильно. Также не рекомендуется устраивать застолья и отмечать праздники - даже если выпадает серьезная дата, лучше перенести на другой день.

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