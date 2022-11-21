Астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, какие знаки Зодиака уже в следующем году могут найти свое счастье. Повезет не всем, однако те, кому удастся построить отношения, будут очень счастливыми.
По ее словам, личную жизнь могут устроить Весы, Скорпионы и Рыбы. Первым двум представителям зодиакальных созвездий повезет уже в начале года, а вот нежным Рыбкам придется еще немного подождать.
"Отношения могут прийти к Весам, Скорпионам и Рыбам (в конце года). Для Рыб это будут кармические партнеры и проработки в сфере отношений. Весы и Скорпионы получат положительный опыт и возможности благодаря партнерству и установлению связей", - сказала астролог.
Напомним, ранее астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, каким знакам Зодиака больше всего повезет в 2023 году. Они будут самыми счастливыми, чем вызовут зависть у окружающих.