По словам эксперта, Новый 2023 год подарит им настоящее счастье.

Астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, какие знаки Зодиака уже в следующем году могут найти свое счастье. Повезет не всем, однако те, кому удастся построить отношения, будут очень счастливыми.

По ее словам, личную жизнь могут устроить Весы, Скорпионы и Рыбы. Первым двум представителям зодиакальных созвездий повезет уже в начале года, а вот нежным Рыбкам придется еще немного подождать.

"Отношения могут прийти к Весам, Скорпионам и Рыбам (в конце года). Для Рыб это будут кармические партнеры и проработки в сфере отношений. Весы и Скорпионы получат положительный опыт и возможности благодаря партнерству и установлению связей", - сказала астролог.

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Напомним, ранее астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, каким знакам Зодиака больше всего повезет в 2023 году. Они будут самыми счастливыми, чем вызовут зависть у окружающих.

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