Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака склонны к проявлению магических способностей.
Овен
Эти люди очень хорошо могут работать с талисманами. Здесь речь идет и о том, чтобы чувствовать талисманы, и о том, чтобы правильно их подбирать конкретному человеку.
Рак
У представителей этого знака Зодиака очень хорошо развита интуиция. Иногда даже настолько хорошо, что Раки предугадывают развитие той или иной ситуации. Им могут сниться сны с ответами на интересующие вопросы, могут быть даже видения или воспоминания, которых на самом деле не было.
Лев
Магия Львов - это личный магнетизм и способность очаровывать людей. Во-первых, они с легкостью влюбляют в себя или располагают к себе людей. Во-вторых, Львы могут заставить любого поверить в свое превосходство.
Стрелец
Суперспособность Стрельцов - это невероятная удача. Даже если Стрельцы попадают в неприятные ситуации, обстоятельства сложатся таким образом, что уроженцы данного знака выйдут из нее победителями. Именно поэтому им очень завидуют их знакомые.
Напомним, названы топ-4 самых патриотических знака Зодиака.