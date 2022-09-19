Они являются настоящими патриотами своей страны не только на словах, но и на деле.

Астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака обострено чувства патриотизма и любви к своей Родине.

Овен

Овны характеризуются рассудительностью, мудростью, умением анализировать факты, мыслить критически. Именно поэтому они здраво смотрят на вещи, умея отличать хорошее от плохого. Они очень преданны. Это касается как своей семьи и своих близких людей, так и страны.

Близнецы

Эти люди очень любят место, где они живут. Они во всем поддерживают страну, и когда в ней настали плохие времена, готовы отдать последнее, лишь бы быть полезными.

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Телец

Они предпочитают помогать молча. Тельцы - это явно не те люди, которые будут публиковать у себя в социальных сетях фотографии о том, что они кому-то помогли. Также они не будут хвастаться тем, что задонатили что-то на армию или сами пошли воевать. Их сильная черта - это скромность.

Скорпионы

Эти люди часто отстаивают интересы своей страны в интернете, являясь лидерами общественного мнения. Они будут писать, пытаться достучаться до других людей, чтобы поддержать свою страну.

Напомним, Новолуние 26 сентября оставит эти знаки Зодиака с пустым кошельком.

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