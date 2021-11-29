Три знака Зодиака примут оборонительную позицию.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не любят, когда их критикуют. Они всегда найдут что ответить обидчику и запомнят это надолго.

Весы

Весы - это один из тех знаков Зодиака, который считает себя самым умным. Критику он воспринимает очень резко и может нагрубить. Также они могут начать давить на вас своим авторитетом. Если вы не хотите с ними разругаться раз и навсегда, тогда вам стоит в более доброжелательной форме высказать свое недовольство.

Рыбы

Добродушный и мечтательные Рыбы даже предположить не могут, что они что-то делают неправильно. Они живут в своем вымышленном мире, в котором все идеально. Критика разрушает их изнутри, поэтому они могут даже впасть в депрессию. Они долго будут отходить после сказанных вами слов, а порой могут и вовсе прекратить общение.

Лучшая защита - это нападение. Вступать в споры со Скорпионом опасно, ведь они будут гнуть свою линию до конца. Более того, они сделают все, чтобы переубедить вас. Поэтому критиковать их и что-то добиваться от них - бесполезно.

Напомним, что подарить Стрельцу на Новый год и день рождения.

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Автор: Диана Могилевич