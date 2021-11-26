Что любит женщина-Стрелец и как порадовать мужчину огненного знака - читайте на УНИАН.

Стрельцы отмечают свой день рождения с 23 ноября по 21 декабря. Именинники этого знака Зодиака считаются отважными авантюристами, непоседами и людьми с очень яркой харизмой. УНИАН расскажет, что больше всего любят Стрельцы и как выбрать для них идеальный подарок.

Ранее мы говорили о том, как порадовать мужчину Скорпиона.

Что подарить Стрельцу мужчине

Представители этого знака очень сильные, волевые и своенравные. Эти люди всегда открыты к новым впечатлениям, эмоциям и знаниям. Именно поэтому для них важен комфорт, а в подарках больше всего они ценят рационализм и глубокий смысл.

Каким должен быть идеальный подарок:

современным и нужным (зарядное устройство, смартфон, аксессуар для автомобиля);

практичным (спортивный инвентарь, одежда и аксессуары);

статусным (дорогое портмоне, парфюмерия, часы).

Выбирая подарок, помните о том, что Стрельцы очень любят проводить время активно и обычно у представителей знака увлекательное хобби. Поэтому ваш именинник точно обрадуется возможности какого-нибудь путешествия или тематическому набору для творчества.

Что подарить Стрельцу женщине

Энергичные девушки, рожденные под знаком Стрельца, обладают взрывным характером, удачно сочетающимся с жизненной мудростью. Они прямолинейные, образованные и увлекающиеся натуры, поэтому букет цветов и коробка конфет - это слишком банально.

Устраивая сюрприз для Стрельца женщины, учитывайте:

оригинальность (hand made изделия, поездка в необычное место, эксклюзивное украшение);

интеллект именинницы (редкая книга, сеанс на художественный фильм, поход на выставку или в театр);

хобби (тематический мастер-класс, инструменты для творчества, сборники поэзии);

рациональный подход (гарнитура для смартфона, павербанк, красивый чехол, аксессуары для автомобиля).

Конечно, Стрельцы, как и все девушки, без ума от сладостей. Важно, чтобы они были сделаны своими руками или чем-то отличались от ассортимента обычных продуктовых магазинов. Если уж вы считаете, что цветы - обязательный атрибут праздника, выбирайте утонченный и красивый букет.

В предыдущей статье мы подробно рассказали, какие цветы подарить женщине по знаку Зодиака.

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Автор: Кристина Кащавцева