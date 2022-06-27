В перечень счастливчиков попали Овны, Тельцы и Рыбы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которым улыбнется удача на текущей неделе с 27 июня до 3 июля включительно.

В перечень счастливчиков попали Овны, Тельцы и Рыбы.

Овен

У Овнов появится шанс исправить свои главные ошибки и с уверенностью взглянуть в будущее. Со стороны может показаться, что представители этого знака будто усовершенствовались. И это действительно так. Путем принятия себя и веры в свои силы можно достичь многого. Как на работе, в карьере, учебе, так и на личном фронте.

Телец

Тельцы в этот период смогут исполнить свои самые сокровенные мечты, приложив для этого наименьшие усилия. Рецепт прост – прислушиваться к близким людям и заводить новые знакомства. То есть, стать чуточку открытее.

Рыбы

Для Рыб текущая неделя будет решающей. Одним из них удастся обеспечить себе переломный момент в жизни, другим – увы, не хватит смелости. Звезды советуют представителям этого знака быть решительнее и соглашаться на различные авантюры. В противном случае можно лишиться и того, что есть.

Ранее сообщалось, что астрологи назвали три знака Зодиака, которым новолуние принесет удачу.

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