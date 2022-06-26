Проверьте, есть ли вы в списке счастливчиков.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым крупно повезет 29 июня 2022 года, когда наступит новолуние.

Весы

Вам может поступить заманчивое предложение, от которого зависит ваше будущее. Ваша главная задача - не бояться и с умом рисковать. Но не стоит бросаться в дела, как в омут с головой. Лучше все сто раз перепроверить, и только потом принимать решение. И если все получится, вы будете очень довольны.

Близнецы

Близнецов ждет успех на профессиональном поприще. Для того чтобы переманить на свою сторону единомышленников, вам следует сделать хорошую самопрезентацию. Также не забывайте руководствоваться фактами, а не эмоциями. Тогда у вас получиться заключить хорошую сделку, которая принесет вам прибыль.

Телец

Последнее время Тельцы занимались самокопанием. Пришло время решить, чего вы действительно хотите достичь в этой жизни, и идти по этому пути. Никто не говорит, что будет просто. Но возможно. Небесные светила помогут вам выбрать правильный путь и достичь успеха.

Напомним, ранее астрологи назвали самые злопамятные знаки Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: