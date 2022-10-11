Астрологи рассказали, что несколько знаков Зодиака уже спустя две недели могут остаться абсолютно без денег. На это повлияют различного рода жизненные обстоятельства, которые можно предвидеть по движениям планет и звезд в доме данного знака.
Лев
У Львов могут быть серьезные траты, которые будут связаны с отдыхом, обновлением гардероба, покупкой новой техники. Возможно, уроженцы этого знака давно мечтали о новеньком смартфоне, и наконец решатся на него. Несмотря на то, что это заберет практически все сбережения, траты будут приятными и результативными.
Весы
Весам придется отдавать деньги на лечение. Но не стоит пугаться. Необязательно это будет что-то серьезное и опасное. Скорее всего, это может быть простуда или ребенок заболеет. Может быть вам припишут какие-то витамины или профилактические средства для иммунной системы.
Стрелец
Стрельцы захотят поехать в какое-то путешествие, которое обойдется им дороже, чем те предполагали. Возможно, они поедут куда-то на машине, и транспорт по пути сломается - придется его чинить и платить много денег. Возможно, они поедут куда-то в другую страну, и отдадут там за жилье больше, чем планировали.
В общем, ситуации могут быть связаны с какой-то дорогой. Примечательно, что события могут развиваться подобно фазе ретроградного Меркурия - будут какие-то мелкие неудачи, которые накапливаются.
Напомним, названы три знака Зодиака, которых ждет опасность до конца недели.