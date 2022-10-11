Эксперты рассказали, кому последний месяц осени принесет отсутствие денег.

Астрологи рассказали, что несколько знаков Зодиака уже спустя две недели могут остаться абсолютно без денег. На это повлияют различного рода жизненные обстоятельства, которые можно предвидеть по движениям планет и звезд в доме данного знака.

Лев

У Львов могут быть серьезные траты, которые будут связаны с отдыхом, обновлением гардероба, покупкой новой техники. Возможно, уроженцы этого знака давно мечтали о новеньком смартфоне, и наконец решатся на него. Несмотря на то, что это заберет практически все сбережения, траты будут приятными и результативными.

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Весы

Весам придется отдавать деньги на лечение. Но не стоит пугаться. Необязательно это будет что-то серьезное и опасное. Скорее всего, это может быть простуда или ребенок заболеет. Может быть вам припишут какие-то витамины или профилактические средства для иммунной системы.

Стрелец

Стрельцы захотят поехать в какое-то путешествие, которое обойдется им дороже, чем те предполагали. Возможно, они поедут куда-то на машине, и транспорт по пути сломается - придется его чинить и платить много денег. Возможно, они поедут куда-то в другую страну, и отдадут там за жилье больше, чем планировали.

В общем, ситуации могут быть связаны с какой-то дорогой. Примечательно, что события могут развиваться подобно фазе ретроградного Меркурия - будут какие-то мелкие неудачи, которые накапливаются.

Напомним, названы три знака Зодиака, которых ждет опасность до конца недели.

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