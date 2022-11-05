Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых будет сопровождать удача на следующей неделе – в период с 7 до 13 ноября.
Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди получат шанс улучшить жизнь.
Счастливччики недели по знаку Зодиака
Исполнить свои даже сокровенные мечты в указанный период смогут Раки. В их жизни наступает "белая полоса". Время прекрасно подойдет для того, чтобы отпустить старые обиды и весь негатив. Пусть все плохое останется в прошлом, тогда все получится.
Неплохо повезет на следующей неделе Девам. Для этого им только придется открыться близким людям или же впустить в свою жизнь кого-то нового. Астрологи рекомендуют Девам хотя бы на время забыть о своей скрытности.
С середины следующей недели положительные перемены будут ждать Весов. Представители этого знака смогут вырваться из рутины и начать получать удовольствие от жизни. В указанный период Весам неплохо было бы сменить обстановку.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неприятностями на следующей неделе.