Они тяжело расстаются с деньгами.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые отличаются особой жадностью. Они буквально считают каждую копейку и очень нервничают, если им нужно потратиться на какую-то глобальную покупку.

Телец

Тельцы обожают все красивое и дорогое, однако это совсем не значит, что они готовы на это потратиться. Большинство представителей этого зодиакального созвездия, увидив какую-то невероятно стильную вещь, еще три года будут ходить и думать, нужна ли она им. Решатся на покупку они тогда, когда она уже выйдет из моды. Конечно, потом Тельцы не побегут покупать эту вещь. Таким образом они сэкономят круглую сумму денег.

Скорпион

Нельзя однозначно сказать, что Скорпионы - жадные люди. На себя они готовы потратить едва ли не все деньги мира, но не стоит рассчитывать на такую же щедрость по отношению к себе. На своих вторых половинках, друзьях, родных они экономят, и еще как. Поэтому чаще всего у них не складываются отношения с противоположным полом из-за такой их меркантильности.

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Козерог

В случае с Козерогами все сложно. Женщины, например, готовы потратить на себя и своих близких любую сумму денег. Им ничего не жалко. А вот мужчины более экономные. Конечно, они сделают вам сюрприз, подарят какую-то драгоценность, а потом весь месяц будут сидеть на мивине. А все потому, что их напрягает, когда на их банковском счете мало денег. Если они и экономят, то только на себе.

Напомним, ранее таролог предупредила о переломном моменте в войне.

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