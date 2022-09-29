Таких знаков Зодиака всего три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, от которых не стоит ждать поддержки и сострадания. Они не умеют сочувствовать другим, так как уверены, что все проблемы - ерунда.

Речь идет о Девах, Скорпионах и Стрельцах.

Дева

Девы привыкли всем управлять, держать все под контролем. У них есть цель и нет препятствий. Такое их поведение можно заметить не только в работе, но и в личных отношениях. Часто их партнеры чувствуют себя ненужными, брошенными, обиженными. А все потому, что Девы не обращают внимания на чувства и эмоции людей, у них в голове сплошной расчет.

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Скорпион

Скорпионы растут очень любознательными людьми, которым в этой жизни нужно попробовать если не все, то очень многое. Поэтому чаще всего они только в более зрелом возрасте понимают, чего хотят на самом деле. А до момента этого прозрения они будут метаться то туда, то сюда. В этом и заключается их проблема. Они не учитывают мнение находящихся рядом людей, они делают так, как сами того желают.

Стрелец

Стрельцы по своей натуре - люди, которые постоянно находятся в принятии. Им сложно понять других, так как любая проблема для них - ерунда. Даже нет. Это не ерунда, а что-то такое, чего вообще в этом мире нет. Они привыкли абстрагироваться от всего. И пока вы не трогаете их, они не будут трогать вас. При этом они могут оказать вам поддержку, но в свойственной себе манере. Вам может показаться, что они обесценивают ваши чувства.

Напомним, какие знаки Зодиака станут любимчиками судьбы в октябре и ноябре 2022.

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