В этом антирейтинге оказались пять знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, женщины каких знаков Зодиака не созданы для семьи. Они ценят свою свободу и неготовы променять ее на брак.

Овен

Овны будут прекрасными мамами, но не женами. Их запала хватит не надолго, а потом они пустятся во все тяжкие. Хотя, если вы любите эмоциональные качели, то такие женщины для вас.

Телец

С Тельцами очень трудно наладить контакт, так как они зациклены только на себе. Более того, они могут сбежать от вас даже в день свадьбы.

Дева

Девы часто отпугивают мужчин своей самодостаточностью. Они в буквальном смысле выступают в роли тирана. Не каждый мужчина готов на такое пойти.

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Весы

Эти дамы часто специально провоцируют своих возлюбленных на ревность. А все потому, что им всегда не хватает внимания. Если вы готовы к тому, что в ваших отношениях всегда будет кто-то третий, тогда вперед.

Стрелец

В тихом омуте черти водятся. Женщины-Стрельцы изначально показывают свои лучшие стороны, а потом они с удовольствием наплюют и на вас, и на ваши желания. Им никто не указ.

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Автор: Диана Могилевич