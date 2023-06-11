Они просто обожают своих детей.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые становятся лучшими родителями. Они настолько заботливые и эмоционально стабильные, что могут воспитать настоящих гениев.

Козерог

Козероги убеждены, что самое прекрасное в этой жизни - их дети. Они готовы всю душу в них вложить. Для них очень важна эмоциональная близость с наследником, понимание, взаимопомощь, забота. Интересно, что Козероги общаются с детьми на равных, не пытаясь быть лучше на их фоне. Конечно, они могут быть и строгими, но в меру. В основном они даже голос не повышают на своих детей. Именно поэтому Козероги оказались на первом месте в этом рейтинге.

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Телец

Тельцы очень тщательно подходят к планированию детей. Если они их заводят, то уже ближе к 35-40 годам, потому что для них это очень серьезный и ответственный шаг. Однако когда у них появляется малыш, они не могут ему нарадоваться. Тельцы чтят стабильность, поэтому много работают. Детям может не хватать их внимания, но всем остальным они будут обеспечены в полной мере.

Лев

Львы убеждены, что дети - это их отражение. Поэтому они с гордостью принимают их такими, какими они есть. Даже если ребенок капризничает и устраивает бунт, Лев все равно будет восхищаться своим чадом, ведь они и сами такими были. Более того, представители этого зодиакального созвездия своим детям дают все самое лучшее, так как с детства воспитывают их настоящими королями и королевами.

Напомним, два знака Зодиака окажутся на пике славы совсем скоро.

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