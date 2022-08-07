К ним относятся Водолеи и Скорпионы.

Чаще всего уроженцы двух знаков Зодиака проявляют в общении злость, недовольство и другие резко негативные эмоции, которые мешают коммуникациям с близкими людьми. Речь идет о Водолеях и Скорпионах.

Водолей

Эти люди могут быть резки в своих высказываниях и в отношении друг к другу. Если вы попадете на Водолеев, когда они в плохом настроении, то результат может быть очень непредсказуемым. Эти люди очень умны, поэтому, если есть такая потребность, обязательно позаботятся о том, чтобы погубить всех, кто находится перед ними.

Скорпион

Их вспыльчивый характер заставляет защищаться от всего. Поэтому для указанного представителя существует лишь тонкая грань между защитой и нападением. Они могут проявлять свою злость даже к ближайшему окружению.

Когда Скорпионы злятся, пути назад уже нет. Они точно не смогут успокоиться и усмирить свои эмоции, пока не выплеснут весь гнев и накопившееся.

Напомним, ранее были названы два самых добрых знака Зодиака. Они никогда не откажут в помощи и не предадут.

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