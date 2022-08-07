Астрологи назвали два самых открытых и добродушных знака Зодиака. Они отличные друзья и надежные партнеры.
Козерог
Козерог отличается способностью к адаптации, обаянием и целеустремленностью. Однако еще более сильной чертой является доброта. Уроженцы этого знака всегда бескорыстно придут на помощь и могут отдать последнее, лишь бы их друг или другой близкий человек был счастлив.
Также Козероги - прекрасные родители, которые с пониманием относятся ко всем просьбам и прихотям своих детей.
Стрелец
Настоящие альтруисты, которые готовы оказывать поддержку даже малознакомым людям. Доброта Стрельцов сочетается с доверчивостью, поэтому ими часто пользуются. Женщины бескорыстны, открыты и честны, чего ждут и от окружающих.
К слову, астрологи советуют Стрельцам все же "показывать характер" в некоторых ситуациях, чтобы их доброту не использовали в корыстных целях.
Напомним, названы три знака Зодиака, которых ждет большая удача на этой неделе.