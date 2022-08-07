Они никогда не откажут в помощи и не предадут.

Астрологи назвали два самых открытых и добродушных знака Зодиака. Они отличные друзья и надежные партнеры.

Козерог

Козерог отличается способностью к адаптации, обаянием и целеустремленностью. Однако еще более сильной чертой является доброта. Уроженцы этого знака всегда бескорыстно придут на помощь и могут отдать последнее, лишь бы их друг или другой близкий человек был счастлив.

Также Козероги - прекрасные родители, которые с пониманием относятся ко всем просьбам и прихотям своих детей.

Стрелец

Настоящие альтруисты, которые готовы оказывать поддержку даже малознакомым людям. Доброта Стрельцов сочетается с доверчивостью, поэтому ими часто пользуются. Женщины бескорыстны, открыты и честны, чего ждут и от окружающих.

К слову, астрологи советуют Стрельцам все же "показывать характер" в некоторых ситуациях, чтобы их доброту не использовали в корыстных целях.

Напомним, названы три знака Зодиака, которых ждет большая удача на этой неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: