Уроженцы этих знаков Зодиака столкнутся с испытаниями судьбы.

Астрологи рассказали о том, кому в следующем месяце следует готовиться к неудачам и разочарованиям. Таких знаков Зодиака всего четыре.

Телец

Тельцы могут потерпеть какое-то поражение на мероприятии соревновательного характера. Это будет либо какой-то конкурс, либо отбор. К сожалению, звезды не будут на вашей стороне, что принесет вам разочарования и горький опыт.

Однако постарайтесь сделать все, чтобы не опускать руки и продолжать бороться за свое первенство.

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Рак

Уроженцы этого знака Зодиака будут недовольны тем, что у них сорвутся планы. Это может быть внезапный перенос поездки или отмена мероприятия, что отразится на каких-то важных запланированных событиях.

Из-за обстоятельств, которые вообще не зависят от Раков, о них сложится плохое впечатление в глазах окружающих.

Дева

Девам очень не повезет в личной жизни. Это может быть какое-то неудачное свидание или неловкий момент на прогулке. Возможно, Девы встретятся с бывшим возлюбленным и случайно покажут себя с не очень хорошей стороны, что принесет ужасное огорчение.

Козерог

Козерогам следует быть аккуратными в вопросе денег, так как может быть неудачное вложение и полный провал. Например, вы что-то невыгодно купите или продадите, подпишете заведомо убыточный договор или у вас будут какие-то неприятности с кредиторами, налоговой.

Напомним, рунолог назвал год, когда Донецк вернется под контроль Украины.

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