Как утверждает Денис Маклашевский, в ближайшие 4 года этого не произойдет.

Известный рунолог Денис Маклашевский дал прогноз касательно деоккупации Донецка, который уже более восьми лет находится под незаконным контролем России. Эксперт-эзотерик в интервью Славе Демину заявил, что до 2026 года Донецк точно не вернется под контроль украинской власти.

"Если смотреть по сегодняшней ситуации, то через четыре года он вернется", - сказал Маклашевский.

Больше подробностей по этому вопросу он не озвучил.

"Не весной точно война закончится. Она закончится в переход других месяцев, это точно. Это произойдет дорогой ценой для нас. Это не только о смертях людей, но и о разрушениях. Победа будет, но очень дорогой ценой", - добавил рунолог.

Напомним, ранее рунолог предвидел атаки на энергосистему Украины до конца этой недели. Он говорит, что главная цель оккупантов - это центральная Украина, поэтому туда будут бить больше всего. Обстрелы данного региона ожидаются также и зимой.

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