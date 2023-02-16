Сейраш отметила, что у российских военных в Херсонской области есть проблемы.

Таролог Сейраш подробно рассказала, чего ждать украинцам в Херсонской области. Она отметила, что у российских оккупантов есть технические проблемы с преодолением "воды".

"В Херсонской области россияне может и хотели бы наступать, но это иллюзия. Там не получится никакого масштабного наступления. Это связано с техническими моментами, а именно с тем, что нужно пройти через воду", - отметила Сейраш.

При этом она указала, что россияне могут обстреливать Херсон, но пойти в наступление они не могут. Кроме того, таролог заявила, что у оккупантов периодически красиво и весело горят БК и "гореть еще будет".

Видео дня

Война в Украине - что говорят эзотерики

Известный карпатский мольфар Василий Юращук сделал прогноз на 2023 год для Украины. По его словам, ближайшей переломной датой станет 22 марта 2023 года - именно в этот день произойдет событие, после чего весь украинский народ почувствует облегчение.

Стоит отметить, что ранее таролог Яна Тимощук заявила, что ближайшие три месяца для Украины будут очень сложными в плане ведения боевых действий, потому что Российская Федерация ничего и никого не жалеет.

Вас также могут заинтересовать новости: