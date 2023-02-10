Мольфар родом из Ивано-Франковской области умер еще в 2011 году. Уже тогда он предвидел, что Россия заберет восточную часть нашей страны и развяжет войну.

После того, как Россия напала на Украину, многие стали больше прислушиваться к предсказаниям людей с особыми способностями. Например, известный мольфар Нечай, который жил на Ивано-Франковщине, предсказывал войну еще задолго до ее начала. Какой прогноз Нечай сделал на 2023 год?

Пророчество Нечая про Украину

Более 12-ти лет назад Нечай сказал, что между Украиной и Россией начнется убийственная война. Он говорил, что с Владимиром Путиным будут сначала пробовать договориться, но потом все поймут, что он - подлый и лукавый. Как прогнозировал мольфар, если Путин не уступит, то мир ждет большая беда.

О какой именно беде идет речь - точно установить невозможно. Но многие эксперты полагают, что Нечай намекал на вероятный ядерный удар, в случае которого война в Украине затронет практически весь мир.

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Также сбываются его пророчества о том, что будут разрушены крупные украинские города. Ранее уроженец Ивано-Франковщины говорит, что разрушения будут даже там, где о войне и подумать не могли. Действительно, сегодня вражеские ракеты летят во все города Украины, особенно во время массированных обстрелов.

Страшное пророчество мольфара на 2023 год

В интервью в 2009 году дед Нечай сказал, что произойдут такие события, которые навсегда поставят крест в дружеских отношениях россиян и украинцев. Так и случилось. Только теперь Россию ненавидят не только в Украине, но и по всему миру.

Конец текущего года будет под воздействием каких-то побед, но будет ли это глобальная победа в войне, или это будут успехи на отдельных участках фронта? Остается только догадываться.

Четкой даты окончания войны между Россией и Украиной Нечай не назвал, но отметил, что боевые столкновения не будут продолжаться долго. Возможно, наша победа произойдет уже в ближайшем будущем.

Напомним, каким было предсказания Ванги на 2023 год.

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