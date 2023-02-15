Василий Юращук уверен - украинская победа не за горами.

Известный карпатский мольфар Василий Юращук сделал прогноз на 2023 год. Многие его пророчества по поводу войны в Украине уже сбылись и продолжают сбываться. Рассказываем, какими он увидел события 2023 года в нашей стране.

Василий Юращук сделал прогноз для Украины на 2023: подробности

Мольфар - это в культуре гуцулов человек, обладающий сверхъестественными способностями. Мольфары могут предсказывать будущее, делать целебные отвары на травах, влиять на погоду. Карпатский мольфар Василий Юращук, например, занимается тем, что предсказывает будущее. Он спрогнозировал, что ближайшей переломной датой в войне в Украине станет 22 марта 2023 года. По его данным, в этот день произойдет событие, после чего весь украинский народ почувствует облегчение. В этот день может умереть кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Есть 33 шамана у Путина. Между ними есть один большой такой, как Ванга. Злая сила в Путина вселилась", - сказал мольфар.

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Однако сразу после смерти диктатора все не закончится, добавил Юращук. Он говорит, что из-за России Украина может страдать около двух лет.

"Весной Путин умрет. Будет еще немного война после его смерти, где-то еще два года это будет тянуться, но Украина победит, а Россия распадется", - резюмировал Василий.

Мольфар добавил, что видит в будущем избрание Владимира Зеленского президентом на второй срок.

Напомним, что мольфар Нечай говорит о войне в Украине.

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