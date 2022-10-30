Этим знакам Зодиака очень повезет.

Астрологи назвали три знака Зодиака, на чьей улице уже в ноябре 2022 будет праздник. Вселенная будет помогать им весь месяц добиться желаемого. Результатом они будут очень довольны.

Телец

Тельцы могут решиться на серьезные перемены. Астрологи говорят, что представители этого зодиакального созвездия могут переехать в другой город или даже страну. Интересно, что Тельцы - это заядлые путешественники, которые не могут долго сидеть на одном месте. Вероятно, вы уже выбрали место, где хотели бы провести ближайшие годы. Все хорошенько обдумайте и вперед навстречу приключениям.

Рак

Раки уже в ноябре могут устроить настоящий "шум". Вы будете лидером во всех делах. К вашему мнению будут прислушиваться окружающие. А все благодаря тому, что вы успели зарекомендовать себя как хорошего друга и отличного специалиста. Звезды будут способствовать тому, чтобы вы добились еще больших результатов. Не упустите свой звездный час.

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Рыбы

В начале месяца вы можете столкнуться с некоторыми препятсвиями на пути к своему успеху, но совсем скоро ситуация кардинально изменится в вашу пользу. Астрологи говорят, что в ноябре вы можете обыграть своих недоброжелателей, что позволит вам насладиться своими хитростью и умом. Будьте внимательны к деталям и не сомневайтесь в себе.

Напомним, три знака Зодиака в ноябре ждут большие потери.

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