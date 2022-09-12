Анжела Перл дала прогноз касательно каждого представителя.

Известный астролог Анжела Перл дала прогноз на ближайшие три недели для всех знаков Зодиака. Что ждет именно вас - читайте в материале УНИАН.

Овен

По мнению эксперта, у вас будет возможность вернуться к бывшим возлюбленным или могут быть любые другие контакты с людьми из прошлого. Даже возможен повторный брак. Меркурий будет находиться в 7 доме.

Телец

У этих людей будет Меркурий в 6 доме - доме работы. Положение планет показывает необходимость отдыха.

Иначе могут быть неприятности в работе.

Близнецы

У Близнецов ретроградный Меркурий будет в 5 доме, что говорит о том, что вы решитесь на любовные подвиги или новые романы.

Рак

У Раков ретромеркурий в 4 доме - это дом места, где вы живете. Пришло время отремонтировать то, что сломалось. Или, возможно, именно в период ретроградного движения указанной планеты что-то сломается.

Лев

Меркурий разворачивается в третьем доме - доме общения, обучения, новых контактов и поездок. Анжела Перл говорит о том, что могут быть восстановление на обучение, пересдача экзаменов, повторное получение каких-то документов или их возобновление.

Дева

У Дев Меркурий разворачивается во втором доме - доме доходов и финансов. В данном случае ретродвижение - это хорошо, потому что вам могут вернуть какие-то деньги, которые давно не выплачивали.

Если вы кому-то должны вернуть финансы, то вам об этом напомнят.

Весы

У этих людей разворот Меркурия происходит в первом доме. Этот знак почувствует ретроградность больше всего. Этот период даст вам возможность обдумать, переоценить и взвесить те обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь.

Скорпион

Ретромеркурий в 12-ом доме гороскопа - это дом завершения, избавления от всего ненужного, дом изоляции. Перл предполагает, что вы можете заболеть коронавирусом, провести какое-то время в изоляции или уехать куда-то далеко.

Стрелец

Меркурий разворачивается в 11 доме гороскопа. 11-й дом - это коллективы, группы людей, дом результатов. Ретромеркурий может отодвинуть получение результатов. Также у вас могут быть проблемы с документами в этот период.

Козерог

10-й дом гороскопа говорит о том, что могут быть какие-то неприятности в карьере или обучении. Лучше отложить важные презентации, семинары или сдачу экзаменов до первых чисел октября.

Возможно, вас заставят переделывать какой-то проект.

Водолей

Меркурий находится в девятом доме - доме поиска смысла жизни, доме путешествий и образования. Это может быть смена учебного заведения, смена преподавателя, решение взять академический отпуск.

Рыбы

У вас Меркурий в 8 доме. Рыб ждут проблемы с финансами: могут быть неожиданные траты, потребность взять в долг или срочно вернуть те деньги, которые вы брали ранее. Может быть опрометчивая инвестиция.

Напомним, как знакам Зодиака пережить ретроградный Меркурий 2022 и какое влияние он окажет.

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