Самый опасный период для этих знаков продлится до 28 октября.

Астрологи рассказали, что Меркурий в Весах будет находиться с 11 по 28 октября. Это самый неблагоприятный период для Близнецов, Водолеев и Рыб. Они начнут сомневаться в своих силах, проигрывать и даже рискуют попасть в опасные для жизни ситуации.

Близнецы

В этот период Близнецов ждут какие-то фатальные события, на которые они никак не смогут повлиять. Чтобы хоть как-то избежать некоторых проблем, вам стоит запереться в четырех стенах и не появляться в местах массового скопления людей. Астрологи отмечают, что вам в любом случае не удастся избежать неприятностей, но так вы хотя бы уменьшите риски. Также вам стоит быть предельно внимательными с близкими людьми, среди них может быть ваш враг.

Водолей

С 11 по 28 октября Водолеи начнут сомневаться в себе, что отразится на всех сферах их жизнедеятельности. Эксперты утверждают, что вы можете потерпеть неудачу как на работе, так и в личной жизни. Из-за этого будет страдать ваше психологическое состояние. Ситуация может усугубиться до того, что вы впадете в продолжительную депрессию и можете потерять если не все, то многое.

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Рыбы

Рыбы и вовсе рискуют попасть в опасные для жизни ситуации. Возможно, вы попадете в драку или другое происшествие, которое навредит вашему физическому здоровью. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, вам рекомендуется не проводить вечера на улице, быть осторожными на дорогах и придерживаться правил безопасности в местах, где много людей.

Напомним, как каждому знаку Зодиака стать счастливым.

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