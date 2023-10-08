С понедельника им стоит готовиться к романтическим приключениям.

Тарологи составили гороскоп на следующую неделю (с 9 по 15 октября). Оказалось, представители двух знаков Зодиака вот-вот встретят свою вторую половинку. К кому любовь постучится в двери - читайте ниже.

Овен

Овны станут главными счастливчиками этой недели. Вы будете купаться во внимании и получать немало комплиментов. Готовьтесь к тому, что уже скоро встретите человека, который станет главной персоной в вашей жизни.

Если же у вас уже есть вторая половинка, то вскоре она решит вас приятно удивить. Возможно, вас ждут подарки и невероятные эмоции. Готовьтесь к тому, что вы не поверите своему счастью.

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Козерог

По-настоящему судьбоносную встречу тарологи сулят Козерогам. Стрела Амура пронзит вас в самом неожиданном месте, это может случиться на работе, в очереди или даже на перекрестке у светофора. Не бойтесь открыть свое сердце.

Однако торопить события вам точно не стоит. Дождитесь, когда ваша вторая половинка решится проявить инициативу. Все будет хорошо, отбросьте сомнения и отдайтесь любви, ведь она уже стучится к вам в двери!

Напомним, ранее стало известно, что три знака Зодиака станут самыми счастливыми уже скоро. Их жизнь превратится в сказку.

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