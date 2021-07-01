Девиз месяца: "Не будьте фанатом собственных иллюзий".

В этом месяце вам придется изрядно попотеть, чтобы занять свое место под солнцем. Будьте готовы к тому, что внезапная активность и готовность брать «Быка за рога» принесут не только хлопоты, но и удовлетворение. Учитесь отличать ценность от пустышки и работайте над репутацией.

Гороскоп карьеры на июль 2021

С самых первых чисел июля Львы получат поддержку Марса, что приумножит активность в социальной сфере. До 13 числа рекомендуется совершить все поездки, подписать контракты и провести переговоры. Внедряйте инновации, не держитесь за привычные методы решения проблем.

Уран будет действовать на представителей знака, начиная с середины месяца. И некоторые перемены в жизни окажутся слишком существенными. Возьмите паузу и проанализируйте происходящее. Период с 15 по 21 июля - лучшее время, чтобы собраться с силами для новых свершений. Подумайте, где вы можете получить поддержку. Присмотритесь к своим хобби - возможно, именно они принесут вам большую прибыль, чем основная работа.

С 19 числа представители знака Лев почувствуют влияние Сатурна, которое повлечет за собой перемены в жизни. А вот с 28 июля на смену Сатурну придет Меркурий, который заставит вас искать новые пути к достижению своих целей и научит мыслить нестандартно. Вы узнаете, как завоевать авторитет среди коллег, а также сможете монетизировать свои идеи и разработки.

В целом июль 2021 будет сложным в финансовом плане, но перебиваться «с хлеба на воду» не придется. Возможно, получите материальную поддержку от родных или возьмете кредит.

Любовный гороскоп на июль 2021

Второй месяц лета сподвигнет Львов к поиску второй половинки. Причем, в первой декаде ваши старания не увенчаются успехом, что еще больше раззадорит ваш нрав. 11 июля - последний день, когда личная жизнь представителей знака будет находиться в состоянии затишья. В этот период вами будет управлять Венера, которая усилит вашу привлекательность. Воспользуйтесь этим, чтобы наладить любовную сферу.

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 28 июня - 4 июля: Овнам - не переохлаждаться, Девам - не депрессироватьВам будет легко сближаться с людьми и до 17 числа получится завоевать расположение тех, кто вам нужен. Более того, вы будете настолько яркими, что сможете закрутить не один, а несколько романов. Пусть и не долгосрочных, зато эмоциональных.

Львам, которые находятся в отношениях, астропрогноз рекомендует умерить свой пыл и не быть такими ревнивыми. Собственничество мешает вам сосредоточиться на главном.

В период с 22 июля нужно быть внимательными и не позволять себе лениться. Даже несмотря на ваши великие достижения, душевный покой должен быть дозированным. Ваша активная натура требует постоянного движения. Если его не будет, можете начать копаться в себе. В конце месяца Луна будет гармонично расположена по отношению к вам, поэтому больше контактируйте с родственниками.

Гороскоп здоровья на июль 2021

С 1 по 13 июля Львы будут находиться под влиянием Марса. Это отличный повод, чтобы пойти в тренажерный зал или фитнес-центр. Ежедневные тренировки принесут много энергии и сил. Можете заниматься спортом и дома, но тогда рискуете проиграть в схватке с собственной ленью.

Головные боли могут настигнуть Львов с 15 по 21 июля. Об этом говорит Уран, расположенный неудачно. Не пейте таблеток, а минимизируйте количество времени, проведенного перед компьютером или смартфоном. Больше гуляйте и проветривайте квартиру.

В конце месяца Львы будут находиться под активностью Солнца. Обратите внимание на свой рацион. Хороший аппетит может стать причиной лишних килограммов, поэтому старайтесь контролировать количество потребляемой пищи.

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Автор: Кристина Кащавцева