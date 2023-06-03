Овнам стоит сбавить обороты и обратить внимание на своих родственников.

В воскресенье, 4 июня, Львам предстоит преодолеть немало преград, их ждет дальняя дорога. Козерогам же стоит готовиться к удару в спину, судьба готовит для них испытания. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам стоит сбавить обороты и обратить внимание на своих родственников. Уделите им время, они хотят с вами о чем-то поговорить. Не забывайте о семье в погоне за успехами на работе.

Телец

Карты Таро советуют Тельцам держать себя в руках и не поддаваться провокациям. Вас попытаются вывести из себя, и если у врагов получится вас разозлить, начнется катастрофа. Займитесь йогой, слушайте успокаивающую музыку, не нервничайте.

Видео дня

Близнецы

Близнецы могут лишиться работы. Они рискуют попасть под "горячую руку" и накликать на себя гнев начальства. Заляжьте на дно и старайтесь не привлекать к себе внимание.

Рак

Раки смогут отвлечься от забот. Их ждет хороший день, наполненный радостными событиями. Наслаждайтесь и не думайте о плохом, вы заслужили этот отдых.

Лев

Карты Таро сулят Львам дальнюю дорогу. Возможно, это будет не расстоянием, которое нужно преодолеть, а длинной и непростой тропой из трудностей. Принимайте все вызовы с достоинством и не бойтесь бороться за счастье.

Дева

4 июня Девы сумеют найти гармонию и насладиться спокойствием. Кого-то может огорчить внезапный штиль, но только не вас. Вы давно мечтали о тишине и времени, которое можно посвятить своим делам.

Весы

Весы смогут решиться на откровенный разговор, который решит очень сложный вопрос. Будьте честны и не пытайтесь лукавить. Собеседники оценят вашу искренность и ответят тем же.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам приятные хлопоты. В этот день вам будет не до работы, ведь события в личной жизни полностью вас поглотят. Позвольте себе взять отгул, вам нужно больше свободного времени.

Стрелец

4 июня Стрельцы могут ощутить в своих руках власть, которая вскружит им голову. Постарайтесь не совершить ошибки, пьянящий вкус победы часто туманит рассудок. Прислушайтесь к разуму и трезво оцените свои поступки.

Козерог

В этот день Козероги услышат то, что им не понравится. Вас может предать вторая половинка, также вы можете поссориться с друзьями. Кто-то решил забрать у вас всех, кем вы так дорожите.

Водолей

Водолеи сумеют добиться успехов на работе, вы можете добиться повышения зарплаты. Также есть вероятность щедрой премии. Не скромничайте, если понимаете, что заслужили большего.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам приключения. Вы сможете навестить старых друзей, прогуляться по городу и попросту развлечься. Не жалейте сил и денег, позитивные эмоции зарядят вас силами на всю неделю.

Напомним, ранее стало известно, что убывающая Луна "выжмет все соки" и оставит без денег три знака Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: