Им придется несладко, считают астрологи.

С 5 по 17 июня, в период убывающей Луны, представителям нескольких знаков Зодиака стоит проявить максимальную осторожность. Они могут остаться без денег и сил, из них будто бы "выжмут все соки". Кому стоит ждать неприятностей и готовиться к опустошению - читайте ниже.

Овен

В период убывающей Луны Овнам стоит отказаться от всех планов. Неудачи будут преследовать представителей этого знака Зодиака, а потому им нужно обезопасить себя по максимуму. Перенесите все встречи и не обсуждайте с кем-то свои проблемы.

Люди, которые не желают вам добра, попытаются навредить и ударить по самому больному. А потому скрытность поможет вам спутать планы врагов, из-за чего они не добьются своей цели. Используйте эту тактику и никому ничего не рассказывайте.

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Стрелец

Астрологи считают, что Стрельцы потратят очень много денег, и не все покупки принесут им радость. Возможно, случатся непредвиденные обстоятельства, которые потребуют больших финансовых затрат. Постарайтесь не сильно огорчаться, порой такие ситуации неизбежны.

Убывающая Луна может также принести Стрельцам упадок. Вы поймете, что сильно устали. Не стесняйтесь себе в этом признаться, вы заслужили отдых и можете позволить себе расслабиться без укоров совести.

Водолей

Для Водолеев период убывающей Луны покажет, кто из окружающих действительно хорошо к ним относится. Произойдет "чистка", лишние люди уйдут из вашей жизни. Возможно, "на прощание" они устроят скандалы.

Не держите зла на таких людей, простите им все их поступки. Научитесь отпускать неприятные ситуации, и тогда вы сумеете сохранить в себе силы, чтобы двигаться дальше. А они вам точно нужны, судьба готовит что-то очень особенное именно для вашего знака.

Напомним, ранее таролог Цыбульская озвучила прогноз для Украины на июнь.

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