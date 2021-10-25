Посевной календарь на месяц обозначит самые благоприятные дни для садово-огородних работ.

Последний месяц осени не очень богат на хорошую погоду и обилие тепла. Но занятые садоводы и огородники и в ноябре найдут себе работу. В этом месяце проводится уборка последнего урожая, высадка вечнозеленых цветов и подзимние посевы. Также в ноябре нужно обработать деревья и кусты от болезней.

Не все дни одинаково хорошо подходят для работы с растениями. Некоторые фазы лунного календаря считаются более урожайными и плодородными. А в другие дни работы с растениями не проводятся из-за уязвимости растений в эти даты.

Лунный посевной календарь на ноябрь по дням

1-2 ноября – посадка тюльпанов и многолетних цветов, перекопка почвы, подкормка растений.

3 ноября – посадка на выгонку зелени, подзимний посев свеклы и моркови, обрезка и побелка деревьев. Не рекомендуется обработка растений химическими препаратами.

4-6 ноября – дни Новолуния. Работы с растениями не проводятся.

7-9 ноября – посадка озимого чеснока, лука, щавеля, моркови. Посев и выгонка салата и зелени. Посадка и побелка деревьев и кустарников. Не рекомендуются обильные поливы.

10-11 ноября – перекопка и рыхление почвы, прореживание всходов. Хорошие дни для лечения от болезней и лишайников. Не рекомендуются посевы и посадки растений.

12-14 ноября – посев салата, шпината, ранних огурцов, посадка лука на перо. Хорошие дни для посадки фруктовых деревьев и кустарников. Борьба с грызунами. Не рекомендуется обрабатываться растения от вредителей.

15-16 ноября – удаление сухих и больных веток, коры. Снятие и собирание плодов. Рыхление почвы, мульчирование многолетников. Не рекомендуются посадки большинства культур, внесение удобрений и поливы.

17-19 ноября – Полнолуние. Работы с растениями не проводятся.

20-21 ноября – посев вьющихся растений и цветов, уборка урожая на хранение, прореживание всходов. Укрытие роз на зиму. Не рекомендуется пересаживать растения.

Читайте такжеКалендарь свадеб на 2022 год: самые счастливые и несчастливые дни22-24 ноября – не рекомендуется опрыскивать растения ядохимикатами и убирать корнеплоды на хранение. Хорошие дни для посева огурцов, помидоров и шпината в теплице, подзимнего посева редиса, лука и спаржи.

25-26 ноября – подзимний посев однолетних цветов, перекопка почвы, санитарная обрезка деревьев и малины. Не рекомендуется удобрять и поливать растения.

27-28 ноября – борьба с вредителями и болезнями, удаление сухих и лишних веток, посадка многолетних и луковичных цветов. Подзимний посев зелени и лука. Не рекомендуется замачивать семена.

29-30 ноября – подзимний посев огурцов, свеклы, петрушки, моркови в теплице. Посадка лука и корнеплодов для выгонки зелени. Побелка деревьев. Разрешаются обильные поливы и подкормки.

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Автор: Екатерина Пулатова