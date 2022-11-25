Лунный посевной календарь назовет наиболее урожайные дни для работы в саду и огороде в декабре.

В декабре у садоводов и огородников начинается передышка после окончания сельскохозяйственного сезона. Но это не значит, что на участке совсем нет работы. В первый зимний месяц пора укрыть розы на зиму и другие кусты, проводить снегозадержание, защитить землю от заморозков и грызунов. Также можно высаживать растения в теплицу и на подоконнике.

На рост и здоровье растений большое влияние оказывает Луна. Лунный посевной календарь поможет подобрать самые урожайные и благоприятные дни для работ в саду, огороде и теплице, а также назовет неудачные даты.

Лунный посевной календарь на каждый день декабря 2022

1 декабря - посадка любых овощей в теплице и на подоконнике, особенно огурцов. Выгонка зелени петрушки и сельдерея. Можно поливать и подкармливать растения малыми дозами. В саду проводят снегозадержание и утепляют снегом кусты.

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2-4 декабря - неплодородные дни. Не стоит высаживать растения. Можно рыхлить почву, бороться с болезнями и сорняками, мульчировать почву.

5-6 декабря - очень плодородные дни. Можно высаживать любые овощи, зелень и цветы. Разрешены обильные поливы и внесение удобрений. В саду проводится зимняя прививка.

7-9 декабря - дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

10-11 декабря - удачные дни для посева и посадок любых культур, особенно моркови и свеклы. Минеральные и органические подкормки, борьба с сорняками, рыхление почвы, пересадка растений. Хорошие дни для посадки многолетних цветов. Не рекомендуется обрабатывать растения ядохимикатами.

12-13 декабря - не рекомендуется сеять и сажать растения, а также подкармливать и поливать, но можно их пересаживать. Рыхление и прополка почвы, борьба с вредителями и грызунами. Снегозадержание в саду и на клумбе.

14-16 декабря - посадка зелени и свеклы на выгонку, подкормки и пересадки, обильный полив растений. Посадки и пересадки любых многолетних цветов. Обрезка деревьев и утепление стволов снегом. Не рекомендуется замачивать семена.

17-19 декабря - посевы и посадки в теплице корнеплодов, зелени, свеклы. Удачные дни для посадки любых цветов, в том числе комнатных. Борьба с грызунами. Санитарная и омолаживающая обрезка, формирование кроны, прививка деревьев.

20-21 декабря - очень урожайные дни для посевов и посадок любых культур, особенно быстрорастущих, таких как горчица, шпинат и салат. Замачивание и проращивание семян. Поливы и подкормки очень умеренные. Не рекомендуется обрезать растения и размножать их делением корней.

22-24 декабря - новолуние. Работы с растениями не проводятся.

25-26 декабря - любые посадки и пересадки лучше не проводить, поскольку растения сейчас слабые и раны на них долго заживают. Также не рекомендуется обрезать, поливать растения и рыхлить почву. Можно полоть землю и прореживать всходы, мульчировать участок, накрывать посадки и цветы на зиму.

27-29 декабря - посадки любых овощей и цветов, выгонка зелени. Поливы и подкормки очень умеренные, поскольку могут сгнить корни. Не рекомендуется обрабатывать растения от болезней и вредителей.

30-31 декабря - не рекомендуется проводить посевы, посадку и пересадку любых растений, обрезать и подкармливать растения. Можно защищать растения от грызунов и солнечных ожогов, прореживать всходы, укрывать розы и ягодные кусты.

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