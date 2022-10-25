Лунный посевной календарь подскажет, какие дни ноября лучше всего подходят для посадок по фазе Луны.

В ноябре садоводы и огородники готовят участок к зиме и ухаживают за озимыми растениями. В ноябре наступают настоящие морозы и часто выпадает первый снег, поэтому растения накрывают от заморозков. В последний осенний месяц высаживают растения в грунт и в теплицу, а также выращивают комнатные цветы.

Лунный календарь огородника подскажет, какие работы стоит проводить с учетом фаз Луны. Луна оказывает огромное влияние на здоровье и рост растений, их урожайность и вкусовые качества.

Лунный посевной календарь на ноябрь 2022

1-2 ноября – перекопка и рыхление почвы, сбор семян и корнеплодов на хранение, мульчирование озимых растений. Можно белить деревья и обрезать больные сухие ветки. Не рекомендуются посадки и посевы любых растений, а также поливы.

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3-4 ноября – посадки овощей и зелени в теплице, а также щавеля, шпината и лука на подоконнике. Можно выращивать салат на подоконнике. Минеральные и органические подкормки. Поливы очень умеренные. Удачные дни для посадки многолетних цветов. Нельзя рыхлить землю и обрезать деревья.

5 ноября – посадки и посевы нежелательны. Проводится прополка, рыхление почвы, борьба с вредителями, мульчирование грядок с озимыми растениями и цветами, обрезка малины и земляники.

6-8 ноября – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

9 ноября – посадка большинства овощей и корнеплодов: озимого лука, петрушки, сельдерея, редиса, зимостойкой свеклы, моркови. Разрешены подкормки и обильные поливы. Удачный день для посадки ягодных кустарников.

10-11 ноября – уборка урожая на хранения. Обработка растений от вредителей и болезней. Перекопка и рыхление почвы, внесение удобрений. Посадка декоративных цветов, укрытие роз на зиму. Скашивание газона. Запрещено пересаживать растения.

12-14 ноября – посев на зиму моркови, редьки, свеклы, шпината. Мульчирование грядок и клумбы. Посадка хризантемы, календулы, космеи и всех многолетних цветов. Побелка стволов деревьев. Нельзя опрыскивать растения ядохимикатами.

15-16 ноября – не рекомендуются посевы, посадки, поливы и подкормки растений. Можно проводить санитарную обрезку малины и деревьев. Выкопка клубней и укрытие роз на зиму. Мульчирование малины, клубники и земляники.

17-19 ноября – окучивание тепличных растений и посадка выгоночных культур. В солнечную и теплую погоду - посев однолетних цветов и роз. Мульчирование саженцев деревьев. Не рекомендуется замачивать семена.

20-22 ноября – подзимний посев моркови, корневой петрушки и свеклы. Выгонка лука на зелень. Уборка корнеплодов на хранение. Благоприятные дни для посадки любых цветов, декоративных кустарников и роз. Не рекомендуется обрабатывать и удобрять растения химическими средствами.

23-25 ноября – дни новолуния. Работы с растениями не проводятся.

26-27 ноября – подзимний посев салата, моркови, шпината и свеклы. Можно сажать озимый чеснок. Разрешаются обильные поливы, обрезки и прищипки - раны быстро заживают. Благоприятные дни для посадок любых кустов и деревьев.

28-29 ноября – перекопка и рыхление почвы, внесение в неё удобрений. Окучивание тепличных овощей. Прореживание всходов и борьба с сорняками. Укрывание цветов и молодых растений на зиму. Побелка деревьев и очистка старой коры, удаление больных веток. Не рекомендуются посевы и пересадки любых овощей, а также посевы цветов в горшках.

30 ноября – удачный день для посева и посадок любых овощей и зелени. Минеральные и органические подкормки. Поливы очень умеренные. Посадки многолетних цветов и вечнозеленых кустарников, а также ежевики и смородины. Не рекомендуется обрезать растения, обрабатывать от болезней, вредителей.

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