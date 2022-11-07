В эти дни повысится риск ядерного удара, отметила Ольга Медвецкая.

Астролог Ольга Медвецкая заявила о повышенном риске ядерного удара или же аварии на атомной станции в ближайшие дни, причина – лунное затмение 8 ноября.

Свой прогноз она сделала в Instagram, назвав грядущее лунное затмение главным астрологическим событием ноября.

"Должна также сказать, что, к сожалению, участие в затмении Урана несет и риск радиационного поражения. Это, может быть, как следствие применения ядерки, так и из-за аварии на атомной станции. Однако вероятность не 100%. И насколько я понимаю, если в ноябре этого не случится, то уже в декабре этот риск будет очень и очень мал", – обнадежила астролог.

Видео дня

Медвецкая добавила, что все может вполне ограничиться и просто интенсивными обсуждениями темы ядерного удара или новой раскруткой темы АЭС.

Лунное затмение 8 ноября

Ранее сообщалось, что 8 ноября произойдет полное лунное затмение. Земляне видят так называемую "кровавую" Луну. Следующее полное лунное затмение произойдет не раньше 13-14 марта 2025 года.

Астролог Елена Зимовец отметила, что лунное затмение 8 ноября – самое жёсткое и напряжённое затмение 2022 года. Все процессы, смыслы, позиции сторон, положение вещей станут видимыми и понятными.