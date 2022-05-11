Перл подчеркнула, что это затмение очень хорошо подходит для завершения, для получения результата.

16 мая 2022 года произойдет полное лунное затмение в знаке Скорпиона. Затмение символизирует завершение какого-то периода в вашей жизни, возможно, оно будет эмоциональным. Так же оно может высветить какую-то ситуацию.

Астролог Анжела Перл рассказала, на какую сферу вашей жизни повлияет затмение 16 мая.

"Это сильнейшее затмение. Оно символизирует закрыть дверь в прошлое, рассчитаться по кармическим долгам", - говорит астроэксперт.

Перл подчеркнула, что это затмение очень хорошо подходит для завершения, для получения результата, для получения плодов своего труда. Она посоветовала менять что-то, если не видите результата.

"Две планеты будут руководить этим затмением - это Плутон и Марс... Из-за влияния планеты власти, силы, денег - вам может повезти в этом плане. Марс тоже будет в хорошем аспекте", - рассказала астролог.

Она говорит, что из-за влияния Нептуна в это затмение мы можем реализовать то, о чем мечтали. Кроме того, будет во время затмения всплывать тема работы, отработки - в кармическом плане больше.

"Тема этого затмения - вернуть себе свою силу, вернуть контроль над собой", - говорит Анжела Перл.

Она отметила, что из-за затмения ожидаются финансовые колебания. Могут быть проблемы с потоками денег, с переводами.

Ранее астролог Наталья Нестеренко составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, как солнечное затмение 16 мая может изменить ход войны в нашей стране.

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