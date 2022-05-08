По словам эксперта по астрологии, в этой кровавой войне 2022 победит Украина.

С самого начала российского вторжения в Украину астрологи наперебой дают прогнозы о том, когда и чем закончится война в нашей стране, развязанная Российской Федерацией.

Своим прогнозом по срокам завершения войны и ее исходу поделился астролог Дмитрий Уранус. Это он сделал, отвечая на комментарии своих подписчиков в Facebook.

По словам астроэксперта, в этой кровавой войне 2022 победит Украина. А произойдет это, как считает Уранус, уже летом. Сроки астролога - июль-август.

"Я думаю когда Марс пойдет по Тельцу (июль-август) Украина их (российских военных, - УНИАН.) порвет!" - говорит Дмитрий.

Напомним, ранее Дмитрий Уранус рассказал, какая опасность ждет украинские города в мае 2022.

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