Астролог отметила, что солнечное затмение повлияет на Украину.

Астролог Наталья Нестеренко составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, как солнечное затмение 16 мая может изменить ход войны в нашей стране.

По ее словам, в мае можно будет наблюдать еще большую агрессию России. Но такое положение дел приведет страну-агрессора только к распаду и разрушению.

Также Нестеренко добавила, что коридор затмений будет непростым для Украины. При этом наша страна сможет дать отпор врагу.

"Для Украины и мира, противостоящих этой мортидной энергии, лунное затмение в Скорпионе обозначает очередной критический период столкновения с ее проявлениями - в том числе, в разрушениях и, возможно, в трагедиях. Но это же лунное затмение отмечает и переломный момент в способности Украины и мира не только противостоять этой слепой и безумной силе, но и перенаправлять ее против того, кто стал ее носителем и воплощением", - написала Нестеренко.

Кроме того, эксперт отметила, что совсем скоро европа может ввести очередной пакет санкций против России, который станет для нее более болезненным.

"В ближайшие к лунному затмению дни и недели могут быть приняты важные решения по поводу очередных, наиболее болезненных и разрушительных экономических санкций. И, поскольку диспозитор точки лунного затмения, Марс, находится в Рыбах в соединении с Нептуном, эти решения будут касаться нефти и газа, судоходства, морской сферы, а также наиболее тайных и тщательно скрываемых экономических связей, источников "питания" и ресурсов российского режима", - добавила астролог.

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