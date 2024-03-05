Люди знака Скорпион имеют гордый, норовистый характер, и уживаются далеко не со всеми.

Скорпион - один из самых "гремучих" знаков Зодиака. Это очень сильные духом, уверенные в себе, амбициозные и горделивые личности, которые славятся упрямством и частыми перепадами настроения. Для них важно чувствовать себя значимыми и успешными, не давать себя в обиду и ни перед кем не оправдываться. Скорпионы одинаково требовательны к себе и к близким, и никогда не забывают обиды.

Характер у этого знака непростой, а недостатков немало. Однако если узнать Скорпиона получше и сблизиться с ним, то вы получите надежного и любящего партнера, который по-настоящему ценит семью. Женщина Скорпион умеет быть самоотверженной и вкладывается в отношения на 100%. А мужчина Скорпион преданный и работящий, он хочет дать родным всё самое лучшее.

Совместимость Скорпиона с другими знаками Зодиака

Несмотря на сложный характер, Скорпионы пользуются большой популярностью и имеют много поклонников. И это неудивительно - этот знак известен огромной силой воли, стойкостью, крепкими убеждениями, лидерскими качествами. Невозможно не полюбить их стремление к саморазвитию и независимость.

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Скорпионы гордые, но прекрасно знают о своих недостатках и постоянно работают над ними. Они не бегут от проблем в семье. В любви они страстные и верные, но не очень тактичные и часто поступают необдуманно. У них высокая совместимость со знаками земной и водной стихии.

Скорпион и Овен - совместимость в любви у этих знаков средняя. Они станут либо верными партнерами, либо злейшими врагами. Счастливым полноценным отношениям будет мешать ревнивость и драматизм Скорпиона, и импульсивность и скандальность Овна. Союз двух "марсианских" знаков точно будет страстным и нескучным, но в случае разногласий возможен быстрый разрыв, ведь они одинаково упрямые.

Скорпион и Телец - эта пара сможет создать счастливую и ментально здоровую семью. И Тельцы, и Скорпионы независимые и ценят чужие границы. Они не пытаются переделать друг друга и не лезут в душу. У этих партнеров общие цели, они оба ценят комфорт и материальные блага. У такого брака прекрасная сексуальная совместимость.

Скорпион и Близнецы - низкая совместимость. Их любовь будет интересной и страстной, но, скорее всего, недолгой. Скорпионы ищут крепких и надежных отношений, а Близнецы легкомысленны и любят легкий флирт. Высока вероятность, что они не сойдутся в долгосрочных целях. Кроме того, Близнецы не принимают всерьез переживания Скорпиона, а водный знак не терпит несерьезность Близнецов.

Скорпион и Рак - крепкий союз, в котором много нежности и понимания. В таком союзе Скорпионы чувствуют себя очень комфортно и раскрывают романтическую сторону. Рак не стремится к лидерству и не будет конкурировать за главенство в семье, а Скорпион поддержит любые начинания половинки и окружит заботой.

Скорпион и Лев - совместимость средняя. Их любовь страстная и яркая, но возможны конфликты за первенство в семье. Лев хочет быть главным и требует обожания, а Скорпион льстить и подчиняться не любит. Кому-то придется научиться уступчивости, и тогда у отношений есть шанс.

Скорпион и Дева - не очень удачный союз. Эти люди слишком разные и могут достичь счастья лишь в том случае, если имеют общие интересы и умеют прощать чужие недостатки. В такой семье одному из партнеров придется постоянно уступать другому. Скорее всего это будет Дева, поскольку для Скорпиона стоять на своём - вопрос чести.

Скорпион и Весы - у такой пары будет бурная и яркая сексуальная жизнь, но сложный быт. Скорпион в этих отношениях будет лидером, а Весы - ведомым. Такая пара рискует построить нездоровые, созависимые отношения. Чтобы найти счастье, Весам понадобится самодостаточность и умеренный эгоизм, а водному знаку стоит чаще уступать.

Скорпион и Скорпион - гармоничный союз, в котором постоянно кипят страсти. Два Скорпиона имеют общие цели и прекрасно понимают друг друга. Из-за упрямого характера они нередко ссорятся, но также быстро мирятся, уважая чужое мнение. Им всегда интересно вместе. Быт может разрушить страсть, но если Скорпионы сразу распределят домашние обязанности, то всё будет хорошо.

Скорпион и Стрелец - в большинстве случаев такой союз будет гармоничным и счастливым. Оба этих знака отличаются целеустремленностью и силой воли. Проблем в отношениях они избегать не станут, а в разговорах будут искренними. Однако есть риск, что у них разойдутся взгляды на воспитание детей. Стрельцы хотят дать ребенку свободу и право выбора, а Скорпионы очень строгие и требуют послушания.

Скорпион и Козерог - крепкая пара с высокой совместимостью. Характеры у них разные: Козерог спокойный и приземленный, а Скорпион - упрямый и вспыльчивый. Однако эти влюбленные одинаково высоко ценят семью и стремятся к долгосрочным, счастливым отношениям. Друг в друге они ценят преданность, ответственность, надёжность. Со временем их общие цели превысят разногласия.

Скорпион и Водолей - у такой пары вряд ли сложится любовь. Они совсем не понимают друг друга и не смогут расслабиться со второй половинкой. Их брак лишён страсти, каждый будет сам по себе. Однако у них есть общая черта, которая может объединить столь разных людей - стремление к саморазвитию. Скорпион и Водолей обретут счастье, если займутся общим делом.

Скорпион и Рыбы - противоречивый союз, который может принести как счастье, так и разочарование. Вспыльчивый, прямолинейный и временами грубый Скорпион может больно ранить нежных Рыб. В таком союзе Рыбам часто не хватает романтики и заботы. Однако мировоззрение у этих знаков схожее, а семья для обоих - главная ценность. Скорпионам стоит стать мягче, и всё будет отлично.

Помните, что ваше личное счастье зависит прежде всего не от гороскопа, а от вас самих. Любые отношения могут быть счастливыми, если прислушиваться к партнеру и уважать его.

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