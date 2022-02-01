Представители одного из знаков могут принимать беспроигрышные решения в запутанных ситуациях, отметила астролог.

Три из 12 знаков Зодиака могут импровизировать, речь идет о Водолеях, Весах и Близнецах.

Водолеи чаще всего импровизируют в творческой сфере деятельности, сообщает tsn.ua, ссылаясь на сведения астролога Людмилы Булгаковой.

По ее словам, эти зодиакальные представители не хотят повторять то, что уже кто-то сделал, ищут свои пути и импровизируют.

"...Лучше всего это получается у актеров, которые таким образом работают над ролью, находя новые грани своего образа...", – отметила эксперт.

Астролог добавила, что Весы прибегают к импровизации для того, чтобы выпутаться из сложной жизненной ситуации, тогда, когда не знают, какой шаг сделать в отношениях с определенным человеком.

Читайте такжеГороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: ряд дел астролог посоветовала отложить"...они могут придумывать истории, которые иначе, как сказками, и не назовешь, насыщая их интересными деталями и событиями, которые могут показаться невероятными. Но, как ни странно, такие методы работают: будучи отвлеченными от раздражителя, они быстро успокаиваются...", – сказала Булгакова.

Эксперт отметила, что Близнецы могут быстро ориентироваться даже в сложных ситуациях и принимать беспроигрышные решения.

"...Они практически сразу понимают, что нужно сделать, чтобы все сложилось наилучшим образом, – к тому же как в профессии, так и в (личной – Ред.) жизни – и ведут себя должным образом...", – поделилась астролог.

Ранее Людмила Булгакова сообщила, что трем зодиакальным представителям, в частности Водолеям, плохо со штампом в паспорте.

Справка УНИАН. Водолеями считают людей, родившихся с 20 января по 18 февраля, Весами – рожденных с 23 сентября по 23 октября, а Близнецами – тех, кто празднует день рождения с 22 мая по 21 июня.

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