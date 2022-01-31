Представители одного из знаков практически не получают штрафы за нарушение правил, отметила астролог.

Среди 12 знаков Зодиака лучшими водителями являются три – Дева, Козерог и Скорпион.

Девы почти не получают штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщает tsn.ua, ссылаясь на прогноз астролога Людмилы Булгаковой.

По словам эксперта, представители этого знака наиболее скрупулезны и придирчивы, и эти качества проявляются во время управления машинами. Собеседница отметила, что Девы вдохновенно и легко водят свою машину.

Булгакова добавила, что Козероги щепетильны во всех делах, в том числе и в управлении автомобилями, расчетливы и спокойны и не обгоняют другие машины, если не уверены в безопасности маневра для всех.

"...Они строго придерживаются... ПДД, практически никогда их не нарушая, а случаи, когда они все же это делают, не имеют особого значения – как правило, они не наносят вред...", – сказала астролог.

Читайте такжеГороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: ряд дел астролог посоветовала отложитьСобеседница подчеркнула, что Скорпионы не отрываются от дороги и могут проанализировать ситуацию и определить потенциальную опасность.

"...Они крайне редко – только в самых важных случаях – позволяют себе разговаривать по мобильному телефону, а уж о том, чтобы пить кофе или краситься, и речи быть не может...", – утверждает эксперт.

Ранее астрологи сообщали, что худшими водителями, в частности, являются Овны, Водолеи, Стрельцы и Львы.

Справка УНИАН. Девами называют людей, которые родились с 22 августа по 23 сентября, Козерогами – тех, кто родился с 22 декабря по 20 января, а Скорпионами считают рожденных с 23 октября до 22 ноября.

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