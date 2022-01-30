Представители одного знака могут спонтанно сделать что-то такое, что не понравится их второй половинке, предупредила эксперт.

Трем знакам Зодиака – Телец, Водолей и Стрелец, не по душе женитьба.

Только сами представители этих знаков знают, почему они плохо чувствуют себя со штампом в паспорте, пишет tsn.ua, ссылаясь на прогноз астролога Людмилы Булгаковой.

По словам эксперта, Тельцы несговорчивы, упрямы и очень трудно находят общий язык с теми, кто рядом.

"...представители знака часто тянут с официальным оформлением отношений – до тех пор, пока не убедятся, что с этим человеком им будет комфортно всегда и во всем...", – отметила собеседница.

Астролог добавила, что Водолеям присуща креативность, поэтому они предпочитают свободу. Представители этого знака склонны к спонтанным поступкам, которые могут не понравиться их второй половинке, поэтому они не спешат официально оформлять отношения.

Читайте такжеГороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: ряд дел астролог посоветовала отложитьСтрельцы склонны к полигамии, у них может быстро исчезать или зарождаться чувство влюбленности.

"...Представители знака и сами понимают, что жизнь с одним – официальным партнером будет вроде ада на Земле, поэтому по возможности избегают официального брака...", – поделилась эксперт.

Ранее Людмила Булгакова сообщила, что самым романтичным знаком Зодиака являются Рыбы, и его представители могут жертвовать собой ради любви.

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