Первый раз бублик упомянули в письменной форме в 1610 году нашей эры. Как пишет New York Post, поскольку все мы представляем собой "несовершенные круги, таящие в себе незаполненные эмоциональные дыры", возможно, нет лучшей метафоры для человеческого состояния, чем скромный бублик.
Овен - чесночный бублик
Чеснок связан с Марсом, римским богом войны и планетарным управителем Овна. Подобно "огнедышащему" первому знаку Зодиака, чеснок не боится быть оскорбительным.
Телец - бублик с сыром Азиаго
Между обжорой и гурманом тонкая грань, и Телец обычно балансирует на ней. То же самое касается сочетания сыра Азиаго и простого бублика. Это бублик, воплощающий дух Тельца по принципу "чем больше, тем лучше".
Близнецы - бублик с корицей и изюмом
Близнецы - один из самых нерешительных знаков Зодиака, а бублик с корицей и изюмом позволяет вам не выбирать между сладким и соленым.
Рак - черничный бублик
Рак - достаточно внимательный знак, чтобы идти последним, выбирая в офисе выпечку на завтрак. В результате им остается одинокий черничный бублик и разочаровывающее осознание того, что их чувства никого не волнуют.
Лев - пицца-бублик по кусочкам
Управляя пятым домом творчества и веселья, Лев - это вечеринка в коробке. То же самое можно сказать и о продаже кусочков бублика, который может содержать или не содержать настоящий сыр.
Дева - пумперникель бублик
Дева управляет шестым домом телесного здоровья, распорядка дня и пищеварительной системы. Эти люди в той или иной степени невротичны или фанатичны в отношении своего здоровья. А пумперникель, приготовленный из ржаной муки и закваски, содержит меньше углеводов и больше клетчатки.
Весы - обычный бублик
Весы - знак партнерства, определяемый тем, с кем и чем они взаимодействуют или чем активируются. Безумно популярный, хотя и немного скучный, простой бублик во многом похож на среднестатистических Весов.
Скорпион - бублик с маком
Если бы Скорпион был запрещенным наркотиком, он наверняка был бы темным, липким, сладко пахнущим, обитающим в логове драконом, который преследует опиум.
Стрелец - кунжутный бублик
Подобно бублику с кунжутом, родившиеся под знаком Стрельца люди слегка сумасшедшие, их атмосфера напоминает путешествие на дальние расстояния.
Козерог - соленый бублик
Соленые бублики считаются наименее популярными, что делает их одними из самых редких. В том же духе Козерог - редчайший знак Зодиака, и его представители не заботятся о победе в конкурсе популярности.
Водолей - радужный бублик
Пресловутый радужный бублик, сочетающий в себе традиции и новаторство, интересный, если не аппетитный и культовый, абсолютно соответствует энергии Водолея.
Рыбы - все бублики
Рыбы - последний знак Зодиака и, как таковые, представляют собой накопленную энергию всех знаков, которые были до него.
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