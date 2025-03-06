Мольфар раскрыл все карты и дал советы.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил гороскоп для всех знаков Зодиака на период коридора затмений, с 14 по 29 марта. Узнайте, что ждет именно вас.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По словам Гордеева, для всех знаков Зодиака это период трансформаций, когда Вселенная будет призывать отпустить лишнее и смело двигаться вперед.

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Овен (21 марта - 19 апреля)

Для Овнов коридор затмений станет периодом самопознания и активного прорыва, когда солнечное затмение 29 марта в вашем 1-м доме личности разбудит внутреннюю силу, будто Вселенная вручает вам ключ к новому "я". Вы почувствуете себя готовыми изменить все - от внешности до жизненных целей, например, постричься или записаться на курс, который давно откладывали. Лунное затмение 14 марта в 6-м доме работы и здоровья подтолкнет к очищению рутины: вы можете бросить привычку пить кофе ночью или организовать рабочее место, чтобы работать эффективнее. Эмоционально это будет похоже на вспышку - сначала тревога из-за неизвестного, потом взрыв вдохновения. В карьере появится шанс взять инициативу в свои руки: после 20 марта предложите смелую идею или возьмите на себя сложный проект - вас заметят.

В любви одинокие Овны привлекут человека с огненным характером, который вдохновит на приключения, а пары переживут момент откровенности, что укрепит связь - например, совместное путешествие или разговор о мечтах. Финансово избегайте спонтанных расходов до 14 марта, а после этого действуйте решительно, потому что появится шанс на дополнительный доход.

Совет: 29 марта зажгите красную свечу, представляя, как она усиливает вашу энергию, и напишите три цели, к которым хотите идти. Доверяйте себе - это ваше время сиять и вести других за собой.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцы, этот коридор затмений откроет вам двери к творческому возрождению и внутреннему спокойствию, когда лунное затмение 14 марта в 5-м доме любви и самовыражения заставит пересмотреть источники радости - вы можете решить, что рисование или кулинария больше не для вас, и попробовать что-то новое, например, писать стихи. Солнечное затмение 29 марта в 12-м доме подсознательного разбудит вашу интуицию, будто внутренний компас указывает на скрытые желания - возможно, вы начнете медитировать или заведете дневник снов, чтобы понять себя глубже. Эмоционально это будет период тишины с ноткой ностальгии, но к концу коридора вы почувствуете облегчение, будто сбросили бремя. В работе ваш талант к стабильности привлечет внимание: после 20 марта хобби может стать источником дохода, например, продажа hand-made изделий.

В любви одинокие Тельцы откроются для нежной связи - кто-то с мягким голосом и теплом в сердце может появиться в вашей жизни, а пары найдут гармонию через совместные вечера или прогулки. Финансово возможна прибыль от старого проекта после 25 марта, но избегайте займов до середины коридора.

Совет: 14 марта посадите маленькое растение в горшок, представляя, как с ним растут ваши мечты, и ухаживайте за ним до конца месяца - это станет вашим символом обновления.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы, коридор затмений станет для вас временем переосмысления дома и социального роста, когда лунное затмение 14 марта в 4-м доме семьи подскажет, что пора изменить атмосферу - вы можете переставить мебель, покрасить стены или даже задуматься о переезде, чтобы почувствовать себя комфортнее. Солнечное затмение 29 марта в 11-м доме дружбы и целей расширит ваш круг общения, будто Вселенная подбрасывает людей, которые разделяют ваши идеи - например, вы познакомитесь с кем-то на форуме или вечеринке. Эмоционально вы будете балансировать между воспоминаниями о прошлом и азартом будущего, что придаст вам глубины и шарма. В карьере этот период идеален для командной работы: после 20 марта представьте замысел, который давно вынашивали, и получите поддержку коллег или партнеров.

В любви одинокие Близнецы могут найти человека из другого города или культуры, а семейные - обновить отношения через откровенные разговоры о планах. Финансово избегайте крупных покупок до 14 марта, но после этого ждите стабильности или небольшого бонуса.

Совет: 29 марта напишите письмо себе через год, описав, какой хотите видеть свою жизнь, и спрячьте его в ящик - это станет вашим маяком для изменений.

Рак (21 июня - 22 июля)

Раки, этот коридор затмений принесет вам ясность в словах и карьерный рывок, когда лунное затмение 14 марта в 3-м доме общения заставит высказать то, что давно накопилось - вы можете позвонить другу, с которым поссорились, или написать письмо коллеге, чтобы прояснить ситуацию. Солнечное затмение 29 марта в 10-м доме статуса и репутации откроет двери к профессиональному признанию, когда ваши усилия заметят - например, поступит предложение о новой роли или похвала от начальства. Эмоционально это будет период бури с переходом к спокойствию: сначала вы почувствуете себя уязвимыми, но к концу коридора обретете уверенность.

В любви одинокие Раки привлекут человека с сильной энергией, которая вдохновит на изменения, а пары могут вместе планировать что-то большое, например ремонт или путешествие. Финансово возможны незапланированные расходы до 20 марта, но потом ситуация выровняется, и вы даже можете получить небольшую прибыль.

Совет: 14 марта поставьте стакан воды возле кровати, представляя, как она впитывает ваши тревоги, а утром вылейте ее - это поможет очистить эмоциональное пространство и обрести гармонию.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы, коридор затмений станет для вас временем финансового пробуждения и расширения горизонтов, когда лунное затмение 14 марта во 2-м доме ценностей заставит пересмотреть ваши приоритеты - вы можете отказаться от подписки на сервис, который не используете, или начать откладывать на мечту. Солнечное затмение 29 марта в 9-м доме путешествий и знаний вдохновит на что-то большее: вы можете записаться на курс иностранного языка или спланировать поездку, которая расширит ваш кругозор. Эмоционально это будет период контрастов - от скованности до ощущения свободы, будто вы снимаете кандалы. В карьере ваша харизма привлечет внимание партнеров или клиентов: после 20 марта представьте идею или заключите сделку - успех гарантирован.

В любви одинокие Львы очаруют кого-то своей щедростью и теплом, а пары добавят романтики через совместные планы. Финансово ждите приятного сюрприза в конце коридора, например, возврата долга.

Совет: 29 марта положите монету под подушку и представьте, как ваш достаток растет - это усилит энергию процветания.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы, этот коридор затмений будет для вас моментом перерождения и финансовых возможностей, когда лунное затмение 14 марта в вашем 1-м доме личности принесет ясность относительно того, кем вы хотите быть - вы можете изменить прическу, стиль одежды или даже имя в соцсетях, чтобы почувствовать себя обновленными. Солнечное затмение 29 марта в 8-м доме трансформаций и общих ресурсов подтолкнет к глубоким изменениям: вы можете решить инвестировать в проект или избавиться от старого кредита, который висел бременем. Эмоционально это будет период очищения - от сомнений к спокойной силе, когда вы почувствуете себя хозяевами своей судьбы. В карьере ваш талант к деталям принесет признание: после 20 марта завершите задание или представьте отчет - вас оценят.

В любви одинокие Девы привлекут человека, который уважает их практичность, а пары углубят доверие через совместные решения. Финансово избегайте рисков до 14 марта, но потом ждите стабильности.

Совет: 14 марта сожгите лист с записанными страхами, представляя, как огонь освобождает вас от всего лишнего.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы, коридор затмений принесет вам внутреннюю гармонию и переосмысление партнерства, когда лунное затмение 14 марта в 12-м доме подсознательного откроет дверь к скрытым мыслям - вы можете почувствовать потребность побыть в одиночестве, чтобы разобраться в себе, или начать вести дневник, записывая сны и чувства. Солнечное затмение 29 марта в 7-м доме отношений станет поворотным моментом: кто-то из близких - друг, любимый человек или партнер - станет вашим зеркалом, показав, что вы цените в других. Эмоционально это будет путешествие от хаоса к балансу: сначала вы почувствуете себя растерянными, но к концу коридора обретете спокойствие. В карьере ваша дипломатичность привлечет союзников: после 20 марта сотрудничество с коллегой или клиентом принесет успех, например, вы заключите выгодную сделку.

В любви одинокие Весы могут встретить человека, который дополнит их энергию, а пары найдут компромисс в давнем вопросе - например, о совместном бюджете или планах. Финансово этот период будет стабильным, но избегайте займов до середины коридора, чтобы не обременять себя.

Совет: 29 марта нарисуйте символ гармонии, например, две переплетенные линии, и носите его с собой как талисман - это поможет вам сохранить равновесие и притянуть мир в вашу жизнь.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы, этот коридор затмений станет для вас периодом социального очищения и физического обновления, когда лунное затмение 14 марта в 11-м доме дружбы подтолкнет пересмотреть ваше окружение - вы можете почувствовать, что некоторые люди больше не резонируют с вашими ценностями, и решите дистанцироваться от них, например, прекратить общение с тем, кто постоянно жалуется. Солнечное затмение 29 марта в 6-м доме работы и здоровья вдохновит на изменения в повседневной жизни: вы можете записаться в спортзал, начать пить больше воды или пересмотреть свой график, чтобы найти время для себя. Эмоционально это будет время внутренней борьбы с переходом к спокойствию - сначала вы почувствуете напряжение, но к концу коридора почувствуете себя сильнее. В карьере ваша проницательность поможет решить сложную проблему: после 20 марта предложите нестандартное решение, и вас похвалят.

В любви одинокие Скорпионы привлекут человека с магнетической аурой, а пары добавят страсти через общие тайны или откровенные разговоры. Финансово возможен бонус или небольшая прибыль после 25 марта, но до 14 марта избегайте больших расходов.

Совет: 14 марта вымойте пол с добавлением соли, представляя, как вода забирает весь негатив из вашей жизни - это станет вашим ритуалом очищения.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы, коридор затмений откроет вам двери к карьерному успеху и творческой свободе, когда лунное затмение 14 марта в 10-м доме репутации подскажет, что пора завершить то, что устарело - вы можете сдать проект, который давно откладывали, или отказаться от роли, которая вас ограничивает, и это принесет признание. Солнечное затмение 29 марта в 5-м доме творчества и любви разожжет ваш внутренний огонь: вы почувствуете желание творить - написать рассказ, нарисовать картину или спланировать спонтанное путешествие с друзьями. Эмоционально это будет период подъема - вы почувствуете себя на вершине мира, полными вдохновения и азарта.

В любви одинокие Стрельцы привлекут человека, который любит приключения так же, как и вы, например, путешественника или художника, а пары добавят веселья в будни - сходите вместе в поход или на концерт. В карьере ваша смелость окупится: после 20 марта представьте амбициозный план, и он найдет поддержку. Финансово избегайте азартных игр или рисков до середины коридора, но в конце ждите небольшого роста доходов.

Совет: 29 марта бросьте монету в реку или фонтан, загадывая желание о свободе и успехе - это станет вашим символом движения вперед.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги, этот коридор затмений станет для вас периодом духовного роста и домашнего обновления, когда лунное затмение 14 марта в 9-м доме знаний и мировоззрения вдохновит завершить обучение или пересмотреть свои убеждения - вы можете закончить книгу, которая давно лежит на полке, или переосмыслить свои взгляды на жизнь после разговора с мудрым человеком. Солнечное затмение 29 марта в 4-м доме дома и корней подтолкнет к изменениям в быту: вы можете купить новые шторы, переставить диван или даже задуматься о переезде, чтобы почувствовать себя уютнее. Эмоционально это будет время стабильности с ноткой ностальгии - вы почувствуете связь с прошлым, но в то же время готовность к новому. В карьере ваш авторитет возрастет: после 20 марта начальство оценит вашу ответственность, и вы можете получить похвалу или новое задание.

В любви одинокие Козероги привлекут человека, который ценит надежность, а пары укрепят связь через совместные планы, например ремонт или семейный ужин. Финансово этот период обещает рост, особенно в конце коридора.

Совет: 14 марта посадите семена в горшок, представляя, как с ними растет ваша внутренняя сила - ухаживайте за ними как символ вашего будущего.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи, коридор затмений принесет вам финансовую ясность и новые идеи, когда лунное затмение 14 марта в 8-м доме общих ресурсов подскажет, как избавиться от финансовых тягот - вы можете закрыть старый кредит, продать ненужную вещь или пересмотреть свои расходы, чтобы почувствовать легкость. Солнечное затмение 29 марта в 3-м доме общения и ума разбудит ваш интеллект: вы почувствуете прилив вдохновения для письма, выступлений или создания контента - например, начнете блог или запишете подкаст. Эмоционально это будет период обновления - от ощущения скованности до свободы мысли, когда вы почувствуете себя новаторами. В карьере сотрудничество станет ключом к успеху: после 20 марта партнер или коллега поддержит ваш замысел, и это принесет плоды.

В любви одинокие Водолеи привлекут человека с необычным взглядом на мир, а пары освежат отношения через интеллектуальные разговоры или совместное обучение. Финансово ждите прибыль в конце коридора, но избегайте займов до 14 марта.

Совет: 29 марта нарисуйте свою мечту на листе - например, символ свободы или идеи - и повесьте его на видном месте как напоминание о вашем потенциале.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы, этот коридор затмений станет для вас периодом переосмысления партнерства и финансового роста, когда лунное затмение 14 марта в 7-м доме отношений подтолкнет к ясности - вы можете завершить связь, которая истощает, или наоборот, найти гармонию с близким человеком через откровенный разговор. Солнечное затмение 29 марта во 2-м доме ценностей и ресурсов вдохновит на смелые шаги: вы можете попросить повышение, начать откладывать на мечту или продать что-то, что давно лежит без дела. Эмоционально это будет время мечтательности с переходом к уверенности - сначала вы почувствуете себя в тумане, но к концу коридора найдете свой путь. В карьере ваша чувствительность станет преимуществом: после 20 марта ваш подход к работе заметят, и это может принести похвалу или новый проект.

В любви одинокие Рыбы привлекут человека, который поймет их глубину, а пары добавят романтики через совместные моменты - например, прогулку под звездами. Финансово избегайте займов до середины коридора, но в конце ждите стабильности.

Совет: 14 марта держите кристалл (или камень) в руках, представляя, как он заряжает вас энергией, и носите его с собой до 29 марта.

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