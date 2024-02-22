Удача будет им сопутствовать еще долго.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в конце неделе испытают настоящую радость от прожитых моментов. В их жизни наступает "белая" полоса, которая продлится еще очень долго.

Лев

Львам очень повезет в области карьеры. Вы можете значительно продвинуться вперед и показать отличный результат. Начальство оценит ваши старания и пойдет вам навстречу. Вместе вы можете придумать идею, реализация которой уже в скором времени принесет хорошие плоды, а вы получите славу и деньги. Также все хорошо будет складываться в личной жизни. Ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень.

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Стрелец

Стрельцы уже в ближайшие дни получат новый опыт. Обычно некоторые ситуации вы воспринимаете с опаской, однако в этот раз вы ощутите облегчение и радость от того, что все моменты в вашей жизни будут позитивными. Вы будете много улыбаться. Разделите свое счастье с близкими людьми. Однако помните, что нельзя посвящать в свои планы посторонних людей.

Рак

Раки обретут эмоциональную стабильность. Вам удастся решить все свои проблемы и наконец забыть о "черной" полосе. Звезды сулят вам прекрасный период, когда вы можете встретить свою любовь, если до сих пор этого не сделали. В вашей жизни появится человек, с которым вы будете готовы и в огонь, и в воду. Вместе вы станете сильнее и счастливее.

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