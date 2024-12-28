К алкоголизму склонны два водных представителя зодиакального круга, сообщили астрологи.

Некоторым людям спиртное противопоказано по состоянию здоровья. Но не все знают, в каком случае нельзя пить алкоголь, опираясь на знания нумерологов и астрологов.

Как оказывается, есть люди, которых якобы сама судьба предупреждает о том, что пить часто и много им точно не стоит.

Каким цифрам нельзя пить алкоголь

По сведениям нумерологов, пьянки противопоказаны "четверкам", из-за такой пагубной привычки их могут преследовать серьезные неудачи.

Видео дня

Нумерологи утверждают, что потребление спиртного - табу для "семерок", потому что из-за него они теряют связь с реальностью и уходят в мир иллюзий.

Потреблять слишком много спиртного не стоит и "восьмеркам". Этим людям, как утверждают эксперты, нужно постичь материальные и духовные законы, поэтому в их жизни нет места для алкоголя.

Вот каким датам рождения нельзя пить:

"Четверки" - это люди, которые родились 31, 22, 13 и 4 числа.

"Семерки" - люди, рожденные 25, 16 и 7 числа.

"Восьмерки" - те, кто родился 27, 17 и 8 числа.

Астрологи тоже предупредили, кому категорически нельзя алкоголь. Эксперты утверждают, что есть ряд знаков Зодиака, которые склонны к алкоголизму. Стоит отметить, что в ТОП-3 зодиакальных представителей, которые могут спиться, два знака - представители водной стихии.

Для кого больше всего опасен алкоголь

Наиболее склонными к алкоголизму считаю Скорпионов (стихия - вода). Рожденные под этим знаком могут бояться показывать людям свою внутреннюю слабость и поэтому способны в одиночестве "заливать" свои проблемы спиртным.

Еще одни представители водной стихии, которые, по мнению астрологов могут спиться, - Рыбы. Рыбам приписывают склонность погружаться в себя, и они якобы могут начать пить в одиночестве.

На третьем месте по склонности к алкоголизму расположились Близнецы (стихия - воздух). Считается, что сложно понять, когда представители этого знака пьяные, поскольку они могут нарушать общепринятые нормы как в трезвом виде, так и "под градусом".

Ранее УНИАН узнал гороскоп на 2025 год. Астролог Марина Скади рассказала, чего ожидать всем представителям зодиакального круга в год Змеи.

Вас также могут заинтересовать новости: