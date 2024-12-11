Узнайте, что в 2025 году ждет именно вас.

Год Деревянной Змеи принесет перемены, мудрые решения и новые перспективы. Это время, когда гибкость и умение адаптироваться станут вашими главными союзниками. Змея, символизирующая мудрость и стратегию, вдохновляет нас на глубинные трансформации и обретение внутреннего равновесия. Для каждого знака Зодиака Год Змеи готовит свои вызовы и возможности.

Астролог Марина Скади эксклюзивно для УНИАН составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год.

Овен

Уже весной жизнь Овнов начнет меняться. С 30 марта в этот знак Зодиака войдет Нептун, и в месте с ним придет некоторое размытие привычных представлений о жизни, каких-то убеждениях. Но есть плюс - в жизни представителей этих знаков появится плавность. Овны достаточно резкие, воинственные, а благодаря Нептуну в их жизни будет создаваться некая гармония. Овны могут немного расслабиться примерно с 30 марта по 22 октября следующего года.

Произойдет еще один важный для них транзит - с 25 мая по 1 сентября в знак Овна войдет Сатурн. На протяжении летних месяцев Овнам придется собраться, организовать свою жизнь после того, как Нептун внес некоторый беспорядок.Осенью 2025 года необходимо заняться структурированием разных сфер жизни. Важно, что в период с сентября по декабрь 2025 ограничивающих обстоятельствбудет меньше, соответственно, эффективность возрастет.

Телец

Телец - очень консервативный знак Зодиака, он любит стабильность, определенность и комфорт. Уже почти шесть лет по Тельцу идет Уран - планета неожиданностей, и заставляет этих зодиакальных представителей меняться, выходить из зоны комфорта и делать вещи, которые в сознании Тельца очень сложно укладываются.

В первой половине 2025-го в жизни Тельца еще останется напряжение из-за влияния Урана. Уже с июля планета выйдет из этого знака, и практически на протяжении всей второй половины следующего года некоторые Тельцы смогут наслаждаться долгожданной стабильностью и комфортом.

С конца марта у этих представителей зодиакального круга могут подняться некоторые кармические темы в сфере денег и имущества. В зависимости от наработанной негативной и положительной кармы, кому-то вернут долг, а кто-то потеряет ресурсы. Важно отметить то, что жадным Тельцам, собственникам,угрожают серьезные потери.

У Тельца есть миссия - быть щедрым, давать блага. Жадные представители этого знака Зодиака будут очень сильно страдать. Если же Телец проработанный, осознанный, то есть готов делиться тем, что у него есть, понимает ценность личной свободы другого человека, не имеет собственнических качеств, то карма даст ему возможность обогатиться, повысить уровень комфорта.

Близнецы

Для Близнецов в 2025 год можно назвать "благоприятно революционным". Те благоприятные тенденции, которые начались в 2024 году, будут продолжаться и в2025-м. В первой половине следующего года могут быть реализованы возможности, которые планировались в 2024-м. Нужно постараться многое успеть, пока еще Юпитер – "планета большого счастья", продолжит движение по знаку Близнецы до 9 июня 2025.

В начале июля в знак Близнецов впервые за 84 года войдет Уран и принесет "революцию". Поэтому все больше и больше, представители этого знака будут увлечены всем новым, появится много знакомств и неожиданных жизненных поворотов, в связи с этим астрологическим событием. Близнецы будут удачливы в 2025 году, но, главное - не боятся идти в ногу со временем. Не бойтесь что-то кардинально менять в себе именно с июля и не упустите возможность благоприятных обновлений!

Рак

Знак Зодиака Рак можно назвать счастливчиком 2025 года. 20 ноября 2024 года закончился тяжелый период для представителей этого знака, а именно транзитПлутона, который продолжался предыдущие 18 лет. Из-за него Ракам приходилось постоянно испытывать лишения, делать сложный выбор, испытывать личностные кризисы. В жизни Раков больше такого тяжелого транзита не будет!

Залечивать раны будет Юпитер - он придет в знак Рака 9 июня и останется там на целый год. В жизнь представителей знака Рака наконец-то придет радость, любовь и, у многих, решатся имущественные вопросы.

В первой половине года Ракам важно не бояться "входить в новые двери". А во второй половине 2025-го эти зодиакальные представители будут самыми удачливыми.

Лев

У Львов в целом начинается сложный период. Представители этого знака максимально ощутят оппозицию Плутона к натальному Солнцу. Поэтому в начале 2025-го Львам будет сложнее получать внимание, ощущать власть и влияние. Возможно, этим зодиакальным представителям придется от чего-то отказываться, чтобы найти более выгодные предложения, но выбор будет сопровождаться множеством сложных обстоятельств.

Львам не стоит расслабляться в конце весны - в начале лета - как они поработают такой долгосрочный период, так и зададут вектор на много лет вперед. Если "включится" энергия воина, тогда все должно пойти хорошо, и, с каждым месяцем, Львам будет все легче и легче преодолевать препятствия и достигать целей. Возможно, в начале года придется вкладывать больше, чем удается получить. Но, если действия будут правильными, то во второй половине года потери удастся восполнить.

Дева

В знак Девы в январе на полтора года входит кармический лунный узел прошлого. Поэтому в 2025-м году, у представителей этого знака Зодиака, велика вероятностьсмены работы, переезд, развод или другие потери. Но это необходимо для того, чтобы сделать рывок в будущее! У Дев что-то будет оставаться в прошлом, и это поспособствует очищению! Девам нужно выходить из старого и привычного.

Девы будут "ставить больше точек", и это необходимо, поскольку все к этому идет. Благодаря очищению перед этими зодиакальными представителями откроются новые возможности. Кроме того, в жизни Дев появится больше ясности.

Весы

Весы попадут в новые социальные условия. Многим представителям этого знака Зодиака уготована новая социальная роль, новые образы. Но, в целом энергии планет позволяют Весам произвести правильные и легкие жизненные преобразования. Но, только нужно принять решение, готовы ли вы начинать все "с чистого листа"? Главная рекомендация на 2025 год – не бойтесь принять кардинальное решение и оставить в прошлом то, что должно остаться в 2024 году! А это позволит войти в 2025-й "с чистым листом бумаги", и тогда Вселенная будет способствовать новым и легким трансформациям.

Весам нужно научиться принимать решения, перестать находиться в состоянии колебаний. Внешние обстоятельства будут требовать от представителей этого знака научиться самостоятельно принимать решения. Если Весы смогут это сделать, тотогда в 2025-м их жизнь изменится в лучшую сторону, и больше возможностей для этого – в первой половине года.

Скорпион

В знак Скорпиона на девять месяцев входит негативная кармическая точка - Черная Луна (с 29 марта до конца 2025-го). Из-за этого Скорпионы будут весь следующий год отдавать кармические долги, которые имеют перед кем-то:финансовые, моральные, физические.

Для этих зодиакальных представителей год будет сложным. Если что-то было получено нечестным путем, то придется столкнуться с лишениями и разрушениями.

Если Скорпионы хотят выйти на новый уровень и максимально реализовать свой потенциал, главная рекомендация: наиболее эффективное время с января до конца марта 2025 года.

Стрелец

На протяжении первых пяти месяцев 2025 года в жизни Стрельцов появятся некоторые конфликты, как личные, так и социальные, однако в целом год будет благоприятным. Чтобы ни происходило – Стрелец – самый везучий знак Зодиака и с июня 2025 года удачливость возрастает многократно!

С июня велика вероятность позитивных изменений, которые касаются социальной сферы. Возможно развитие взаимоотношений с иностранцами, получение документов и разрешений за рубежом. Возможно расширение бизнеса, решение имущественных вопросов, спорных семейных вопросов.

Козерог

В первой половине года в жизни большинства Козерогов разрешатся крупные проблемы, которые назревали не один год. Эти вопросы могут быть связаны свопросами наследства, денег или имущества, а также профессиональной сферой жизни.

Козерогам придется брать на себя значительно большую ответственность, причем это касается не только социальной сферы, но и вопросам семьи или места жительства. Кто-то решится на переезд, а кто-то на развод. А некоторые представители знака столкнутся с жесткими условиями на работе или в бизнесе. Но, для решения важных вопросов придется идти на компромисс!

Водолей

В знак Зодиака Водолей вошел Плутон с 20 ноября 2024 года на 20 лет, поэтому в жизни этих представителей зодиакального круга начались жесткие жизненные трансформации. Прежде всего, меняется привычный уклад жизни. В 2025 году будет происходить много судьбоносных ситуаций!

Предыдущий транзит Плутона по Водолею был 250 лет назад, и вот эта планета снова пришла в этот знак. В результате этого по воле Судьбы, Водолей снова становится участником многих глобальных процессов на разных уровнях.

Обновления, сопровождающиеся кризисами – обычные ситуации 2025 года для Водолеев. Возможны разрушения привычных устоев, но при это и необходимость создания новых сообществ, организаций и объединений. Если Водолей работал дома онлайн, то в 2025-м ему придется изменить свою жизнь, иначе реализовывать свои умственные и физические способности.

Семейным Водолеям будет сложнее, поскольку их почти не будет дома: им придется постоянно заниматься трансформациями на глобальном уровне. Если представители этого знака останутся в привычном состоянии, например, останутся в пределах домашнего пространства, то их энергия может оказаться разрушающей!

Энергия, которая будет приходить в жизнь Водолеев в 2025 году, представители этого знака Зодиака смогут конструктивно использовать только за пределами дома.

С июля по октябрь включительно у Водолеев все будет получаться. На этот период стоит запланировать самые смелые дела. Необходимо выходить из коморки, общаться с большим количеством людей, принимать участие, в частности, в реформировании систем и структур.

Рыбы

В знак Зодиака Рыбы в середине января 2025 года на полтора года приходит Восходящий Лунный Узел - жизнеутверждающий транзит. Благодаря этому будут "включены" скрытые ресурсы! Многие представители знака Рыбы отбросят сомнения в себе и будут уверены в своей правоте. В 2025 году Рыбы могут стать более видимыми в обществе и найдут свое место под Солнцем! Появятся карьерные возможности. Для Рыб очень благоприятным периодом с точки зрения самореализации будет лето и осень 2025. В этот период можно заявлять о себе: есть шанс, что к концу года будут получены желаемые результаты.

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