Астролог назвала окончательный год, когда закончится война

По ее словам, этому будет способствовать Трамп.

Астролог Людмила Халанская после победы Дональда Трампа на выборах в США сделала прогноз для Украины и назвала год завершения полномасштабной войны.

"Победа Трампа и республиканцев в Сенате полностью укладывается в прогноз для Украины на 2025 год. Если бы победила Харрис и ее партия, я бы очень удивилась. Ведь при демократах США война в Украине продолжалась бы еще минимум 4 года, всю их новую каденцию. А астрология говорит, что в 2025 году есть большая возможность окончания войны. Постепенно, не в один момент. Но война должна закончиться", - написала Халанская в своем блоге.

Она добавила, что демократическая партия США перестанет влиять на судьбу Украины, потому что ее влияние для нас всегда было сокрушительным.

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"Что именно и как сделает для Украины Трамп и республиканская партия США - посмотрим. Но это точно будет для нас спасением после того горя и потерь, которые мы понесли и пока продолжаем нести", - отметила астролог.

Напомним, ранее мольфар Макс Гордеев рассказал, как победа Трампа повлияет на Украину. По его словам, это изменит нашу судьбу.

А вот астролог Влад Росс отметил, что Трамп сможет завершить войну в Украине, и произойдет это весной 2025 года.

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