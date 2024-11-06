По словам Гордеева, сейчас он чувствует мощные энергетические волны.

Сегодня стало известно о том, что на выборах в США побеждает республиканец Дональд Трамп. Как это повлияет на Украину - эксклюзивно для УНИАН рассказал мольфар Макс Гордеев.

"Я чувствую, что события, связанные с победой Дональда Трампа, несут мощные энергетические волны, которые могут изменить судьбу Украины. Во время работы с картами Таро передо мной возникает картина, где политический ландшафт США похож на бушующее море, которое способно нести Украину в новое, неожиданное направление. Мои видения подсказывают, что судьба Украины в это время переплетается с глобальными силами, выходящими за пределы политики", - говорит Гордеев.

По его словам, карта Колеса Фортуны постоянно выпадает в раскладе, намекая на будущие изменения и непредсказуемость. Эта карта говорит о цикличности и приходе нового периода, который, возможно, будет не таким стабильным. Украина в этом процессе должна пройти через своеобразное испытание на самостоятельность, сохраняя собственную внутреннюю силу и мудрость.

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Энергетическая перестройка отношений

"Я чувствую, что с потенциальной победой Трампа Украина может потерять часть той поддержки, которую она привыкла получать от Соединенных Штатов. Карта Башни намекает на возможность изменений, когда старые структуры разрушаются, освобождая пространство для нового. Я вижу, что украинцам придется пересмотреть свои союзнические связи, собрав вокруг себя новых партнеров, которые смогут поддержать нас в сложные времена", - добавил мольфар.

Усиление национальной самостоятельности

"Чувствуется, что в период возможной изоляции Украина получит шанс раскрыть собственный внутренний потенциал. Карта Силы говорит о том, что придет время, когда Украина должна собрать свои духовные и моральные силы, чтобы стать самостоятельной в решении своих дел. Мне видится, что это период самоосознания, когда народ Украины поймет свою значимость и могущество, независимо от внешней поддержки", - продолжил Гордеев.

Балансировка между силами

Мольфар говорит, что также видит карту Повешенного, которая говорит об ожидании и периоде размышлений.

"Это символизирует то время, когда Украина может оказаться в роли посредника между великими державами, сохраняя осторожность и балансируя, чтобы избежать конфликтов. Это будет время, когда нашей стране нужно будет мыслить нестандартно, ища новые пути для взаимодействия", - говорит эксперт.

Энергетические волны неопределенности

По словам Гордеева, победа Трампа может вызвать волну тревоги в украинском обществе. Люди почувствуют энергию нестабильности, которая подтолкнет их к поиску ответа внутри себя.

"Карта Луны показывает глубокие эмоции и скрытые страхи, которые могут подняться на поверхность. Но в то же время я чувствую силу народного духа, который сможет преодолеть этот страх, объединяя людей и придавая им силу продолжать борьбу. В моем видении победа Трампа - это своеобразный вызов, проверка на прочность и мудрость для Украины. Но чувствую, что этот путь несет нам и возможности для развития, которые откроются только тем, кто способен видеть дальше политических событий. Украина вступает в период, когда ей придется опираться на собственную интуицию и силу, и только объединившись в любви к своей земле, народ сможет пройти это время победно", - подытожил мольфар.

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