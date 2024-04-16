По его словам, вскоре война и страдания людей останутся в прошлом.

Ясновидящий Герман увидел победу Украины в кровопролитной войне. По его словам, вскоре земля задрожит под ногами тех, кто развязал эту войну, а для нашей страны 2024 год станет началом новой эры.

"Время победы и мира наступит для Украины в 2024 году - этот год станет началом новой эры. В новую эпоху, которая начнется после 2024 года, Украина откроет новый раздел своей истории, это будет время, когда творчество и инновации сплетутся с глубокими традициями и культурными корнями. Народ, прошедший сквозь испытания огнем войны, откроет в себе неисчерпаемый источник творческой энергии в искусстве и литературе", - отметил он.

Он добавил, что после всех испытаний украинцы еще больше объединятся, а сама страна воскреснет, словно птица феникс. После этого все войны и страдания, по словам ясновидящего, останутся в прошлом.

"Поднимется из пепла войны народ, выдержавший испытание огнем, найдет силу в своем единстве, и воскресшая страна снова взлетит выше и крепче, чем когда-либо. Среди развалин и пожарищ со слезами на лицах люди соберутся вместе, вспоминая прошлое", - добавил Герман.

Напомним, ранее астролог назвал месяц, когда война в Украине начнет сходить на нет.

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