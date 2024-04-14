По словам Кириченко, май будет сложным, однако потом будет легче.

Астролог Алексей Кириченко рассказал, что весна этого года будет очень сложной для Украины, особенно май.

Однако, по его словам, есть некоторые тенденции к уменьшению активных боевых действий в нашей стране.

"Следующие сложные периоды возможны в мае. Расположение планет в целом не кризисное, но если в проекции на карту независимости Украины от 24.08.1991, то позиция Марса невыгодна. Марс связан с военными, с армией. Для украинской армии я не прогнозирую май как удачный месяц. В мае – негативный период, но могут быть утверждены тенденции к уменьшению войны", – сказал астролог в комментарии ТСН.

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Он добавил, что в ближайшие две недели Россия может нанести удар и разрушить какие-то объекты.

"Солнечное затмение прошло, поэтому непонятно, произойдет ли разрушение по инерции или нет. В мае разрушение не прогнозируется", - отметил Кириченко.

Напомним, ранее провидица рассказала, когда в Украине не останется ни одного оккупанта. Айя говорит, что все закончится в ближайшее время.

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