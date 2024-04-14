Астролог Алексей Кириченко рассказал, что весна этого года будет очень сложной для Украины, особенно май.
Однако, по его словам, есть некоторые тенденции к уменьшению активных боевых действий в нашей стране.
"Следующие сложные периоды возможны в мае. Расположение планет в целом не кризисное, но если в проекции на карту независимости Украины от 24.08.1991, то позиция Марса невыгодна. Марс связан с военными, с армией. Для украинской армии я не прогнозирую май как удачный месяц. В мае – негативный период, но могут быть утверждены тенденции к уменьшению войны", – сказал астролог в комментарии ТСН.
Он добавил, что в ближайшие две недели Россия может нанести удар и разрушить какие-то объекты.
"Солнечное затмение прошло, поэтому непонятно, произойдет ли разрушение по инерции или нет. В мае разрушение не прогнозируется", - отметил Кириченко.
Напомним, ранее провидица рассказала, когда в Украине не останется ни одного оккупанта. Айя говорит, что все закончится в ближайшее время.